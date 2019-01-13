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Криминал | Из незапертого автомобиля пензенца пропали 80 тысяч рублей

13.01.2019|17:19
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Не запер свой автомобиль и лишился 80 тысяч рублей. Забывчивостью одного из жителей Пензы воспользовались двое молодых людей. Они шли навестить знакомую, когда, проходя мимо припаркованной машины, заметили, что водительская дверь приоткрыта.

На кадрах видеозаписи мужчины подходят и что-то забирают из салона. Как позже выяснилось, кошелек с деньгами и банковскими картами.

«В ходе проведения оперативно-разыскных мероприятий сотрудники полиции установили подозреваемых в совершении данного преступления. Ими оказались двое жителей Пензенской области 1984 и 1990 года рождения. Молодые люди были доставлены в отдел полиции для разбирательства», - сообщил следователь отдела ОП № 3 УМВД России по г. Пензе Игорь Умненков.

Сотрудникам правоохранительных органов подозреваемые рассказали, что до совершения преступления распивали спиртное. Продолжили это делать и после того, как вытащили из чужой машины кошелек. Его они, кстати, выкинули, оставили себе лишь деньги. Теперь за содеянное им грозит до 5 лет лишения свободы.

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Гость|13.01.2019 18:49|

Вот оно, истинное лицо жителей провинции. Завсегда на помощь придут, руку протянут и помогут освободиться от лишних вещей и денег.

Гость|13.01.2019 18:57|

Зарезать надо этих двух пидарасов с села.

Гость|13.01.2019 18:59|

penzainform.ru писал(a):

Теперь за содеянное им грозит до 5 лет лишения свободы
вот так вот а кто там 4 миллиона прикарманил ?? он условно 3 года . а эти за 80 т р 5 лет .везде групповая нет конечно все правильно .но в чем же разница то ..........

Имя: Гость
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