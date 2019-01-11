11.01.2019 | 15:33

15 свертков с сильнодействующим наркотиком, аккуратно замотанных скотчем, были обнаружены сотрудниками полиции в квартире, арендованной 23-летним жителем Саратова, который приехал в областной центр с конкретной целью.

«Молодой человек пояснил, что наркотическое средство предназначалось для дальнейшего сбыта на территории города Пензы бесконтактным способом. Изъятое наркотическое средство он также заказал через Интернет», - сообщил начальник отдела по контролю за оборотом наркотиков УМВД России по г. Пензе Сергей Голубков.

«Впоследствии было установлено, что данное наркотическое средство является метиловым эфиром бутановой кислоты, весом в 43 грамма», - отметил следователь отдела ОП № 3 СУ УМВД России по г. Пензе Александр Фролов.

Это считается крупным размером. Злоумышленнику грозит до 10 лет лишения свободы. Молодой человек находился в федеральном розыске за совершение другого преступления, тоже связанного с незаконным оборотом наркотиков, на территории Саратовской области.