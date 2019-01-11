11.01.2019 | 12:15

Руководитель структурного подразделения АО «Научно-исследовательский институт физических измерений» («НИИФИ») признан виновным в мошенничестве. Он разработал схему хищения федеральных денег, завышая закупочные цены на приобретаемое оборудование.

Злоумышленник реализовал схему во время отработки АО «НИИФИ» госконтракта по проведению опытно-конструкторской работы в интересах госкорпорации «Роскосмос» (в рамках федеральной целевой программы «Развитие оборонно-промышленного комплекса РФ на 2011-2020 годы»).

«Он осуществлял поиск поставщиков, договаривался с ними о приобретении продукции по завышенным ценам с последующим присвоением доли от полученной продавцом разницы», - сообщили в пресс-службе УФСБ России по Пензенской области.

При этом поставщикам пояснялось, что АО «НИИФИ» необходимы наличные деньги в хозяйственной деятельности.

Когда начальник структурного подразделения отсутствовал, его функции выполнял сообщник из числа подчиненных, получавший свою долю. Он убеждал руководство АО «НИИФИ» в необходимости заключать контракты с аффилированными поставщиками.

«В сентябре 2017 года злоумышленники вступили в сговор с директором ООО «Стройторг» об организации поставки в АО «НИИФИ» двух дорогостоящих приборов (источников питания. - Прим. ред.). Фактически поставлено лишь одно изделие, а перечисленные предприятием денежные средства в размере около 500 000 рублей присвоены членами преступной группы», - отметили в УФСБ.

Для приемки в АО «НИИФИ» в качестве второго источника питания было предъявлено уже имеющееся там и используемое в производственной деятельности изделие, приобретенное в 2012 году.

В июле 2017 года начальник структурного подразделения, зная о необходимости АО «НИИФИ» приобрести дилатометр (прибор, измеряющий изменения размеров тела, которые вызваны воздействием температуры, давления, излучения или другими факторами), встретился в Москве с коммерческим директором дилера компании-производителя NETZSCH-Geratebau GmbH - ООО «Аналитическая Группа Аналитэксперт».

Пензенец предложил ему поставить в НИИФИ дилатометр с оснасткой и анализатором влажности по завышенной стоимости на общую сумму 20 194 162 рубля и потом вернуть в наличной форме необоснованно полученные денежные средства в размере не менее 4 000 000 рублей.

Коммерческий директор согласился. Реальная стоимость оборудования составляла 15 614 162 рубля.

Генеральный директор АО «НИИФИ», введенный в заблуждение, заключил договор поставки на дилатометр.

В декабре 2017 года коммерческий директор ООО «Аналитическая Группа Аналитэксперт» в Пензе в номере Heliopark Residence Hotel передал начальнику структурного подразделения АО «НИИФИ» обещанные наличные. На выходе из гостиницы злоумышленника встретили сотрудники УФСБ.

«В ходе предварительного следствия представителем потерпевшего (АО «НИИФИ») был заявлен гражданский иск о взыскании с обвиняемого 4 837 528 рублей», - уточняется в приговоре по делу.

Для обеспечения иска был наложен арест на имущество обвиняемого: доли земельного участка и жилого дома, квартиру, автомобиль Mercedes-Benz ML 500 4MATIC.

Злоумышленник полностью признал вину, раскаялся и активно способствовал раскрытию и расследованию преступления, изобличению и уголовному преследованию соучастников.

«Суд учитывает в качестве обстоятельств, смягчающих наказание, наличие ведомственных наград и ученой степени (у подсудимого. - Прим. ред.)», - сказано в приговоре.

В итоге мужчине было назначено наказание в виде трех лет лишения свободы условно. Его подельник получил такой же условный срок. Директора ООО «Стройторг» приговорили к двум с половиной годам условно.

«Похищенные денежные средства возвращены в бюджет Российской Федерации», - добавили в УФСБ.