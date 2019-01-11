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Криминал | Пензенец получил условный срок за два выстрела в человека из ружья

11.01.2019|15:14
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Не по дичи, а в человека стрелял из охотничьего ружья ТОЗ-66 пензенец, за что и получил срок: год и десять месяцев условно. Такое наказание суд назначил 34-летнему жителю города, который летом 2018-го в состоянии алкогольного опьянения схватился за двустволку 12-го калибра.

«Подошел к мужчине, сидевшему за рулем автомобиля, применил указанное оружие, произведя с расстояния одного-двух метров два выстрела, в результате чего попал в него через водительскую дверку, причинив телесное повреждение, повлекшее длительное расстройство здоровья», - сообщила помощник прокурора Первомайского района г. Пензы Татьяна Кошелева.

Пострадавший 1984 года рождения получил травму ноги. Ранее к уголовной ответственности осужденный не привлекался, вину признал полностью, а также частично возместил жертве ущерб.

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