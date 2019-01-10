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Криминал | Пензенец перевел мошеннику 90 000 рублей за несуществующую «Приору»

10.01.2019|16:15
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27-летний пензенец нашел для себя подержанную машину по объявлению на интернет-сайте. Потом события развивались так, что мужчина остался и без «Приоры», и без денег.

Сначала никаких сомнений в надежности сделки не возникло.

«Я позвонил, связался с продавцом, он сказал, что автомобиль стоит 90 000 рублей. Я поинтересовался, почему такая небольшая стоимость. Продавец мне сказал, что ему нужны срочно деньги на проведение операции для своего ребенка. Меня заинтересовало данное объявление, я решил купить машину», - рассказал пострадавший.

Пензенец перевел на банковскую карту незнакомца предоплату, а потом тот, кто представлялся владельцем «Приоры», дал точный адрес, где ее можно было найти. Машина якобы стояла в Каменке.

«Я заплатил - также путем перевода на банковскую карточку - оставшуюся сумму, поехал по указанному адресу, который мне назвал продавец. Однако, приехав в город Каменку, я обнаружил, что названного адреса вообще не существует. Стал звонить продавцу по номеру телефона, телефон был выключен», - добавил мужчина.

Он понял, что стал жертвой мошенника, и обратился в полицию.

«В настоящий момент идет проверка с целью выяснения всех обстоятельств произошедшего, проводятся мероприятия, направленные на установление виновного лица.

Полиция Пензенской области напоминает: ни в коем случае не доверяйте информации, поступающей из непроверенных источников, убедитесь в порядочности продавца, который реализует товары посредством сети Интернет», - предупредила начальник отдела информации и общественных связей УМВД РФ по области Ольга Евдокимова.

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Гость|10.01.2019 18:39|

Умница побольше таких ушлепок,твои деньги на зоне освоили.

Гость|10.01.2019 18:47|

Дурачок нюхни у меня ништяк за 20тыщ

Гость|10.01.2019 19:31|

Не то что не попробовал,а даже не пощупал свою Ласточку.

Гость|10.01.2019 19:42|

Выбор автомобиля кагбэ характеризует лоха по полной программе.

Имя: Гость
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