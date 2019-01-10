10.01.2019 | 16:15

27-летний пензенец нашел для себя подержанную машину по объявлению на интернет-сайте. Потом события развивались так, что мужчина остался и без «Приоры», и без денег.

Сначала никаких сомнений в надежности сделки не возникло.

«Я позвонил, связался с продавцом, он сказал, что автомобиль стоит 90 000 рублей. Я поинтересовался, почему такая небольшая стоимость. Продавец мне сказал, что ему нужны срочно деньги на проведение операции для своего ребенка. Меня заинтересовало данное объявление, я решил купить машину», - рассказал пострадавший.

Пензенец перевел на банковскую карту незнакомца предоплату, а потом тот, кто представлялся владельцем «Приоры», дал точный адрес, где ее можно было найти. Машина якобы стояла в Каменке.

«Я заплатил - также путем перевода на банковскую карточку - оставшуюся сумму, поехал по указанному адресу, который мне назвал продавец. Однако, приехав в город Каменку, я обнаружил, что названного адреса вообще не существует. Стал звонить продавцу по номеру телефона, телефон был выключен», - добавил мужчина.

Он понял, что стал жертвой мошенника, и обратился в полицию.

«В настоящий момент идет проверка с целью выяснения всех обстоятельств произошедшего, проводятся мероприятия, направленные на установление виновного лица.

Полиция Пензенской области напоминает: ни в коем случае не доверяйте информации, поступающей из непроверенных источников, убедитесь в порядочности продавца, который реализует товары посредством сети Интернет», - предупредила начальник отдела информации и общественных связей УМВД РФ по области Ольга Евдокимова.