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Криминал | В Пензе пара наркосбытчиков прятала героин на улицах города

09.01.2019|16:48
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Пролетарии двух стран объединились, но союз быстро распался: криминальная деятельность интернационального дуэта была пресечена на корню.

«Прокуратура Ленинского района города Пензы поддержала государственное обвинение по уголовному делу в отношении 47-летней уроженки Республики Дагестан и 23-летнего гражданина Республики Таджикистан о покушении на незаконный сбыт наркотических средств, совершенный с использованием сети Интернет группой лиц по предварительному сговору в крупном размере», - сообщила старший помощник прокурора Ленинского района г. Пензы Анна Калмыкова.

Эта криминальная пара организовала тайники на улицах города, где начала закладывать дозы героина.

«Отчет с описанием оборудованных ими тайников они отправляли операторам в приложении мгновенного обмена сообщениями Telegram для последующего их сбыта. Однако полностью реализовать свой преступный умысел наркосбытчикам не удалось по причине их задержания сотрудниками правоохранительных органов», - добавила Анна Калмыкова.

Суд назначил наркосбытчице наказание в виде шести с половиной лет лишения свободы в исправительной колонии общего режима. Ее подельник, гражданин Таджикистана, приговорен к семи с половиной годам строгого режима.

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Гость|09.01.2019 19:17|

Почему так мало дают убийцам молодёжи?

Имя: Гость
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