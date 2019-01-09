09.01.2019 | 16:48

Пролетарии двух стран объединились, но союз быстро распался: криминальная деятельность интернационального дуэта была пресечена на корню.

«Прокуратура Ленинского района города Пензы поддержала государственное обвинение по уголовному делу в отношении 47-летней уроженки Республики Дагестан и 23-летнего гражданина Республики Таджикистан о покушении на незаконный сбыт наркотических средств, совершенный с использованием сети Интернет группой лиц по предварительному сговору в крупном размере», - сообщила старший помощник прокурора Ленинского района г. Пензы Анна Калмыкова.

Эта криминальная пара организовала тайники на улицах города, где начала закладывать дозы героина.

«Отчет с описанием оборудованных ими тайников они отправляли операторам в приложении мгновенного обмена сообщениями Telegram для последующего их сбыта. Однако полностью реализовать свой преступный умысел наркосбытчикам не удалось по причине их задержания сотрудниками правоохранительных органов», - добавила Анна Калмыкова.

Суд назначил наркосбытчице наказание в виде шести с половиной лет лишения свободы в исправительной колонии общего режима. Ее подельник, гражданин Таджикистана, приговорен к семи с половиной годам строгого режима.