09.01.2019 | 11:33

В Пензе 27-летнего жителя Самары признали виновным в покушении на сбыт наркотиков в особо крупном размере и отмывании денег.

В декабре 2017 года молодой человек в Интернете списался с людьми, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, и договорился о розничной реализации синтетических наркотиков. Потом его «повысили» до оптового закладчика.

27 августа 2018-го самарец из тайника в лесу в Московской области забрал 199,75 грамма запрещенного вещества и поехал на «Ладе-Гранте» в Ульяновскую область, чтобы сбыть его там. По пути, в Железнодорожном районе Пензы, его задержали полицейские. Наркотик изъяли.

«В ходе расследования этого тяжкого преступления было установлено, что с мая по август 2018 года злоумышленник путем ряда финансовых операций обналичил полученные за преступную деятельность деньги для последующего их использования. Общая сумма отмытых им средств превысила 731 тыс. рублей», - сообщила старший помощник прокурора области Светлана Артамонова.

В итоге по совокупности приговоров мужчине назначили наказание в виде лишения свободы на девять лет с отбыванием в колонии строгого режима. Его сотовый телефон и автомобиль конфисковали в собственность государства.