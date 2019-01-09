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Криминал | Пензенец, ударивший соседа ножом, спрятался от росгвардейцев в кресле

09.01.2019|11:49
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Во вторник, 8 января, на улице Металлистов в Пензе произошла поножовщина: житель многоэтажки нанес соседу несколько ранений.

Конфликт разгорелся из-за того, что мужчина сделал замечание 31-летнему соседу, распивавшему спиртное в межквартирном тамбуре. В ответ агрессор выхватил нож и нанес оппоненту два проникающих ранения в живот и одно в руку. Затем он забежал в свою квартиру и захлопнул дверь.

Жена раненого позвонила в полицию, оттуда сигнал поступил наряду группы задержания вневедомственной охраны Росгвардии. Через две минуты правоохранители были на месте происшествия.

Женщина сообщила, что напавший на ее мужа сосед из квартиры не выходил. Росгвардейцы проникли в жилище и задержали подозреваемого. Примечательно, что мужчина попытался спрятаться в кресле: он влез под накладную подушку, лежавшую на сиденье, и укрылся ей.

Как выяснилось позже, задержанный гражданин подозревается в преступлении и находится в розыске.

«Пострадавшему была вызвана бригада скорой помощи. Осмотрев пациента, медики приняли решение о госпитализации», - сообщили в пресс-службе Управления Росгвардии по Пензенской области.

Источник — фото: vk.com/rosgvardpenza
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Гость|09.01.2019 13:06|

penzainform.ru писал(a):

мужчина попытался спрятаться в кресле: он влез под накладную подушку, лежавшую на сиденье, и укрылся ей
Больше похоже на поведение маленького нашкодившего мальчика

Имя: Гость
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