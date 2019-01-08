08.01.2019 | 17:12

10 лет назад в России повсеместные игры запретили. Оставили лишь несколько зон, где можно реализовать свои азартные наклонности. Пенза к ним не относится, однако местный гражданин решил, что знает прикуп и живет в Сочи, ведь это одна из законных территорий, где «одноруким бандитам» все дозволено.

«Мужчина в период с июля по ноябрь 2017 года закупил более 10 игровых автоматов, установил их в двух игорных точках на территории Ленинского и Октябрьского районов города Пензы, набрал соответствующий штат работников, которые должны были обеспечивать проведение азартных игр и оказание услуг клиентам», - сообщил старший помощник прокурора Ленинского района г. Пензы Юрий Блузма.

Чтобы соблюсти конспирацию, предприимчивый житель Пензы использовал доброе имя столичной фирмы.

«Для придания законности своим действиям мужчина заключил соглашение с АО «Спортбет», которая находится в Москве и осуществляет букмекерскую деятельность, которая разрешена у нас на территории Российской Федерации повсеместно вне зависимости от игорных зон, заключил с ними соглашение, пояснил, что будет арендовать два помещения. Сотрудники АО «Спортбет» согласились с его предложением», - добавил Юрий Блузма.

Введенная в заблуждение коммерческая организация выдала мужчине лицензию, которой он долгое время пользовался в корыстных интересах. Его осудили на полтора года условно.