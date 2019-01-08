Пензенское информационное агентство|18+|Вторник|8 янв 2019|18:51
rss PenzaInform в Twitter PenzaInform в FaceBook PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Instagram Яндекс ZEN
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
-7oC
-5oC
Погода | Сегодня | Облачно |
-5oC
-2oC
Завтра | Облачно |
  79.46  |  $  69.47

Криминал | В Пензе мужчина незаконно зарабатывал на игровых автоматах

08.01.2019|17:12
Печать

10 лет назад в России повсеместные игры запретили. Оставили лишь несколько зон, где можно реализовать свои азартные наклонности. Пенза к ним не относится, однако местный гражданин решил, что знает прикуп и живет в Сочи, ведь это одна из законных территорий, где «одноруким бандитам» все дозволено.

«Мужчина в период с июля по ноябрь 2017 года закупил более 10 игровых автоматов, установил их в двух игорных точках на территории Ленинского и Октябрьского районов города Пензы, набрал соответствующий штат работников, которые должны были обеспечивать проведение азартных игр и оказание услуг клиентам», - сообщил старший помощник прокурора Ленинского района г. Пензы Юрий Блузма.

Чтобы соблюсти конспирацию, предприимчивый житель Пензы использовал доброе имя столичной фирмы.

«Для придания законности своим действиям мужчина заключил соглашение с АО «Спортбет», которая находится в Москве и осуществляет букмекерскую деятельность, которая разрешена у нас на территории Российской Федерации повсеместно вне зависимости от игорных зон, заключил с ними соглашение, пояснил, что будет арендовать два помещения. Сотрудники АО «Спортбет» согласились с его предложением», - добавил Юрий Блузма.

Введенная в заблуждение коммерческая организация выдала мужчине лицензию, которой он долгое время пользовался в корыстных интересах. Его осудили на полтора года условно.

0
0
0
0
 
Гость|08.01.2019 18:49|

Почему условно?

Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
Перейти на эту тему в форуме
 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Наш адрес: 440000, Россия, г. Пенза,
ул. Московская, д.11е.
Тел: (841-2) 200-170.
Факс: (841-2) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: (841-2) 200-155, 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

 