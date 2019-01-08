08.01.2019 | 14:55

Два жителя Шемышейского района, одному из которых 52 года, а другому 23, могут надолго лишиться свободы. Им инкриминируется сбыт наркотиков.

Сотрудники полиции изъяли с места жительства мужчин 23 гриппер-пакета с синтетическим веществом массой 48,7 грамма. Экспертиза показала, что это N-метилэфедрон. Наркотик предназначался для сбыта в Пензенской области.

Мужчины помещены под домашний арест, в отношении их возбуждены уголовные дела.

«Если у вас есть информация о распространении наркотических средств, содержании наркопритонов и подобные сведения, убедительная просьба сообщить об этом по телефонам дежурной части УМВД России по Пензенской области: 563-111 и 59-10-10. Анонимность и конфиденциальность гарантируются», - обращаются к гражданам в пресс-службе регионального управления МВД.