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Криминал | У двух жителей Шемышейского района нашли 23 гриппер-пакета с наркотиками

08.01.2019|14:55
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Два жителя Шемышейского района, одному из которых 52 года, а другому 23, могут надолго лишиться свободы. Им инкриминируется сбыт наркотиков.

Сотрудники полиции изъяли с места жительства мужчин 23 гриппер-пакета с синтетическим веществом массой 48,7 грамма. Экспертиза показала, что это N-метилэфедрон. Наркотик предназначался для сбыта в Пензенской области.

Мужчины помещены под домашний арест, в отношении их возбуждены уголовные дела.

«Если у вас есть информация о распространении наркотических средств, содержании наркопритонов и подобные сведения, убедительная просьба сообщить об этом по телефонам дежурной части УМВД России по Пензенской области: 563-111 и 59-10-10. Анонимность и конфиденциальность гарантируются», - обращаются к гражданам в пресс-службе регионального управления МВД.

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Гость|08.01.2019 15:10|

Вот и Шемышейка отметилась с наркотой,обычно винчишко и ножички.

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