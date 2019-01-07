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Криминал | В Пензенской области двум жителям Украины грозит до 20 лет тюрьмы

07.01.2019|15:29
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Двое жителей Украины, молодой человек 1992 года рождения и девушка 1994-го, задержаны сотрудниками пензенской полиции. Их подозревают в незаконном сбыте запрещенных препаратов.

«Данные лица находятся в гражданском браке, официально не трудоустроены. Со слов задержанных, основным источником их доходов является распространение наркотиков на территории Российской Федерации», - сообщил зам. начальника управления по контролю за оборотом наркотиков УМВД РФ по области Алексей Власов.

Расследование показало, что пара занималась противоправной деятельностью как минимум в трех регионах страны.

«У молодого человека изъято около 50 закладок, приготовленных к дальнейшему сбыту на территории Пензенской области. Наркотик он забирал также закладкой, расфасовывал в съемной квартире. Задержан молодой человек был в тот момент, когда он приготавливал данные наркотики», - добавил Алексей Власов.

За незаконный сбыт запрещенных препаратов задержанным грозит суровое наказание - до 20 лет тюрьмы.

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Гость|07.01.2019 18:58|

Добавьте им диверсионную деятельность против Россиян.

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