07.01.2019 | 15:29

Двое жителей Украины, молодой человек 1992 года рождения и девушка 1994-го, задержаны сотрудниками пензенской полиции. Их подозревают в незаконном сбыте запрещенных препаратов.

«Данные лица находятся в гражданском браке, официально не трудоустроены. Со слов задержанных, основным источником их доходов является распространение наркотиков на территории Российской Федерации», - сообщил зам. начальника управления по контролю за оборотом наркотиков УМВД РФ по области Алексей Власов.

Расследование показало, что пара занималась противоправной деятельностью как минимум в трех регионах страны.

«У молодого человека изъято около 50 закладок, приготовленных к дальнейшему сбыту на территории Пензенской области. Наркотик он забирал также закладкой, расфасовывал в съемной квартире. Задержан молодой человек был в тот момент, когда он приготавливал данные наркотики», - добавил Алексей Власов.

За незаконный сбыт запрещенных препаратов задержанным грозит суровое наказание - до 20 лет тюрьмы.