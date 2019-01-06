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Криминал | Экс-главе АО «Оператор электронного правительства» назначили штраф

06.01.2019|11:12
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Бывшему генеральному директору акционерного общества «Оператор электронного правительства», обвинявшемуся в злоупотреблении должностными полномочиями, назначили судебный штраф.

С 2017 по 2018 год мужчина, зная, что возглавляемая им структура имеет просроченный кредит, не сделал ничего, чтобы взыскать средства, отданные в долг нескольким юридическим лицам, которые он объединил в межрегиональный научно-производственный кластер.

Также, несмотря на наличие существенной задолженности у одной из фирм, входящих в кластер, в 2017-2018 годах директор «ОЭП» направил ей финансовую помощь, часть которой (более 16 млн рублей) до августа 2018-го так и не вернули.

«Кроме того, весной 2018 года протоколом совета директоров АО «ОЭП» закреплено участие акционерного общества все в том же обществе с ограниченной ответственностью путем увеличения уставного капитала последнего посредством внесения в него вклада в размере более 22 млн рублей.

На момент оплаты указанной доли акционерное общество находилось в предбанкротном состоянии, указанная операция влекла за собой ухудшение финансового положения АО «ОЭП», - сообщила старший помощник руководителя СУ СК России по Пензенской области Татьяна Махницкая.

В итоге АО «ОЭП» был причинен ущерб на сумму не менее 38 млн рублей, так что само общество фактически не имело денег ни на выполнение своих функций и задач, ни на выдачу зарплаты работникам.

Обвиняемый признал вину и подал ходатайство о прекращении уголовного дела и назначении ему судебного штрафа. Прошение было удовлетворено, мужчина оштрафован на 35 тысяч рублей.

«В результате принятых следственным управлением мер имущественный ущерб, причиненный совершенным преступлением, возмещен в полном объеме», - заключила Татьяна Махницкая.

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Гость|06.01.2019 11:54|

Началось с исчезновения 140 миллионов, а закончилось штрафом 35т.руб. Смешно...

Гость|06.01.2019 12:01|

Один ПензаИнформ не знает имени и фамилии того о ком пишет? ))) Все остальные 20 ресурсов со вчера уже об этом сказали, а эти всё про снежки да про кораблики..

Гость|06.01.2019 12:02|

penzainform.ru писал(a):

Бывшему генеральному директору акционерного общества «Оператор электронного правительства»,

В итоге АО «ОЭП» был причинен ущерб на сумму не менее 38 млн рублей,

мужчина оштрафован на 35 тысяч рублей.

Прибыль более1000% . Учитесь.))

Гость|06.01.2019 12:08|

НУ ЧТО ЗА СУДЬИ ?..УКРАЛ.ДА ПОЙМАЛИ.ВЕРНУЛ.И ВСЕ?..

Гость|06.01.2019 12:15|

Гость писал(a):

06.01.2019 12:08|

НУ ЧТО ЗА СУДЬИ ?..УКРАЛ.ДА ПОЙМАЛИ.ВЕРНУЛ.И ВСЕ?..

Не вернул он.35тр против украденных 140 миллионов. Не посадили. Сколько отстегнул судьям, фамилии его и судей. Гласность. "ЭЛЕКТРОННОЕ ПРАВИТЕЛЬСТВО" чушь собачья, Рога и Копыта.

Гость|06.01.2019 12:33|

Зато мы живём в демократическом правовом государстве?

Гость|06.01.2019 12:40|

В этом вшивом городишке остался хоть один честный руководитель, депутат, чиновник??

Гость|06.01.2019 12:42|

В ДРУГИХ СООБЩЕНИЯХ ПИШУТ,ЧТО УЩЕРБ ВОЗМЕЩЕН В ПОЛНОМ РАЗМЕРЕ...12:15

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