06.01.2019 | 11:12

Бывшему генеральному директору акционерного общества «Оператор электронного правительства», обвинявшемуся в злоупотреблении должностными полномочиями, назначили судебный штраф.

С 2017 по 2018 год мужчина, зная, что возглавляемая им структура имеет просроченный кредит, не сделал ничего, чтобы взыскать средства, отданные в долг нескольким юридическим лицам, которые он объединил в межрегиональный научно-производственный кластер.

Также, несмотря на наличие существенной задолженности у одной из фирм, входящих в кластер, в 2017-2018 годах директор «ОЭП» направил ей финансовую помощь, часть которой (более 16 млн рублей) до августа 2018-го так и не вернули.

«Кроме того, весной 2018 года протоколом совета директоров АО «ОЭП» закреплено участие акционерного общества все в том же обществе с ограниченной ответственностью путем увеличения уставного капитала последнего посредством внесения в него вклада в размере более 22 млн рублей.

На момент оплаты указанной доли акционерное общество находилось в предбанкротном состоянии, указанная операция влекла за собой ухудшение финансового положения АО «ОЭП», - сообщила старший помощник руководителя СУ СК России по Пензенской области Татьяна Махницкая.

В итоге АО «ОЭП» был причинен ущерб на сумму не менее 38 млн рублей, так что само общество фактически не имело денег ни на выполнение своих функций и задач, ни на выдачу зарплаты работникам.

Обвиняемый признал вину и подал ходатайство о прекращении уголовного дела и назначении ему судебного штрафа. Прошение было удовлетворено, мужчина оштрафован на 35 тысяч рублей.

«В результате принятых следственным управлением мер имущественный ущерб, причиненный совершенным преступлением, возмещен в полном объеме», - заключила Татьяна Махницкая.