05.01.2019 | 17:13

Восемь лет в колонии общего режима проведет жительница Пензы сразу за несколько преступлений. Одно из них - заведомо ложное сообщение о готовящемся теракте.

Текст письма о возможных взрывах детских учреждений женщина 1970 года рождения набрала на личном компьютере, дома его распечатала.

Послание о том, что весь город заминирован и злоумышленники требуют 150 миллионов рублей, преступница отправила по почте. Конверт с угрозами доставили на Московскую, 75, - это адрес правительства области.

«Обнаружив данное сообщение, незамедлительно сообщили в дежурную часть УМВД России по Пензенской области. Данное сообщение было зарегистрировано в книге учетов сообщений о преступлениях, в дальнейшем было возбуждено уголовное дело», - сообщил помощник прокурора Первомайского района г. Пензы Роман Гусев.

Но в криминальном списке пензячки есть и другая статья - вымогательство в особо крупном размере. Еще одно анонимное письмо преступница положила в почтовый ящик своей соседки.

С женщины она потребовала полтора миллиона рублей за неразглашение якобы компрометирующей информации о ее брате. Адресат странного послания обратилась в правоохранительные органы. Там решили поймать злоумышленника с поличным.

«Были выданы денежные средства в размере 18 000 рублей, а также поддельные денежные средства в сумме 900 000 рублей. Данные денежные средства, в том числе и поддельные, потерпевшая разместила в помещении кафе, о чем сообщила виновной. Виновная, получив данные сведения, направилась в пиццерию, зайдя в туалет, взяла денежные средства и была задержана на месте совершения преступления», - добавил Роман Гусев.

Хотя вымогательница была поймана за руку, свою вину она так и не признала. Ранее женщину судили за мошенничество. Однако на тот момент ее ребенку не исполнилось 14 лет, лишение свободы было отсрочено. Теперь же ей придется ответить в полной мере.