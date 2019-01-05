05.01.2019 | 11:59

В Пензе полицейские нашли угнанный автомобиль. С соответствующим заявлением в правоохранительные органы обратилась 29-летняя женщина.

Она рассказала, что машина была припаркована возле одного из домов на улице Терновского.

Через некоторое время сотрудники Госавтоинспекции задержали автомобиль на улице 40 лет Октября. Как оказалось, к преступлению причастен 32-летний горожанин.

«Проводится проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение», - сообщили в пресс-службе УМВД России по области.

В декабре 2018 года вынесли приговор 20-летнему пензенцу, попавшему в ДТП на угнанной машине. Возле одного из домов в Засечном он увидел ВАЗ с открытой водительской дверцей и торчащим в замке зажигания ключом.

Недолго думая, парень сел за руль, завел двигатель и поехал. Однако его начали преследовать полицейские. Уходя от них, угонщик не справился с управлением и врезался в забор частного дома в Горбатовом переулке.