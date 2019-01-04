04.01.2019 | 10:39

В Пензе организованная группа, состоящая из восьми человек в возрасте от 18 до 28 лет, предстанет перед судом за покушение на незаконный сбыт наркотиков в особо крупном размере.

Следствие установило, что ОПГ была создана до 25 сентября 2017 года неизвестными людьми для распространения запрещенных веществ в разных областях страны, в том числе в Пензенской.

25-летний житель Ульяновского региона, вошедший в состав группы как розничный курьер-закладчик, привлек 28-летнего приятеля, а тот позвал своих знакомых. В процессе переписки в Интернете в ОПГ вступили представители Пензенской и Самарской областей. Все роли между ними были четко распределены.

«Участники организованной группы связывались с не установленными следствием лицами, получали оптовые «закладки», которые впоследствии расфасовывали по гриппер-пакетам, формируя мелкооптовые «закладки» и обустраивая тайники на территории Пензы и Пензенской области», - сообщила старший помощник руководителя регионального СУ СК России Татьяна Махницкая.

Для удобства розничный курьер из Ульяновска арендовал квартиры, последняя из которых располагалась на улице Комсомольской/Беляева в Пензе. За свою работу члены ОПГ еженедельно получали деньги.

В марте 2018 года преступление было раскрыто. В съемном жилье и тайниках нашли более восьми килограммов наркотиков.

«Семеро участников организованной преступной группы были задержаны, на протяжении всего периода следствия по решению суда они находились под стражей. Одному из соучастников избрана мера пресечения, не связанная с лишением свободы», - пояснила Татьяна Махницкая.

Сейчас уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд.