04.01.2019 | 16:39

Октябрьский районный суд признал одного из пензенских спортсменов контрабандистом и посчитал его виновным в перемещении через границу сильнодействующих веществ.

Мужчина получал препарат, способствующий наращиванию мышечной массы, из соседней страны.

«Так, реализуя свой преступный умысел, он неоднократно через Интернет заказывал у не установленного следствием лица из Республики Беларусь вещество, включенное в список сильнодействующих, и, получив информацию о том, что международное почтовое отправление доставлено в отделение почтовой связи «Почта России», забирал его», - сообщила помощник председателя Октябрьского районного суда г. Пензы Олеся Бахтеева.

Но в августе 2018 года при получении заказа пензенец был задержан сотрудниками Саратовской таможни. Сильнодействующее вещество было уже у мужчины. Свою вину он полностью признал.

«При назначении вида и размера наказания подсудимому суд принял во внимание то, что подсудимый впервые совершил умышленное тяжкое преступление, занимается квадрокроссом, за что награждался грамотами», - добавила Олеся Бахтеева.

Служители Фемиды посчитали, что исправление контрабандиста возможно без изоляции от общества и назначили ему наказание в виде трех лет лишения свободы условно.