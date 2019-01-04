Пензенское информационное агентство|18+|Пятница|4 янв 2019|19:56
rss PenzaInform в Twitter PenzaInform в FaceBook PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Instagram Яндекс ZEN
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
-7oC
-5oC
Погода | Сегодня | Облачно |
-5oC
-2oC
Завтра | Облачно |
  79.46  |  $  69.47

Криминал | Пензенский спортсмен получил условный срок за контрабанду веществ

04.01.2019|16:39
Печать

Октябрьский районный суд признал одного из пензенских спортсменов контрабандистом и посчитал его виновным в перемещении через границу сильнодействующих веществ.

Мужчина получал препарат, способствующий наращиванию мышечной массы, из соседней страны.

«Так, реализуя свой преступный умысел, он неоднократно через Интернет заказывал у не установленного следствием лица из Республики Беларусь вещество, включенное в список сильнодействующих, и, получив информацию о том, что международное почтовое отправление доставлено в отделение почтовой связи «Почта России», забирал его», - сообщила помощник председателя Октябрьского районного суда г. Пензы Олеся Бахтеева.

Но в августе 2018 года при получении заказа пензенец был задержан сотрудниками Саратовской таможни. Сильнодействующее вещество было уже у мужчины. Свою вину он полностью признал.

«При назначении вида и размера наказания подсудимому суд принял во внимание то, что подсудимый впервые совершил умышленное тяжкое преступление, занимается квадрокроссом, за что награждался грамотами», - добавила Олеся Бахтеева.

Служители Фемиды посчитали, что исправление контрабандиста возможно без изоляции от общества и назначили ему наказание в виде трех лет лишения свободы условно.

0
0
0
0
 
Гость|04.01.2019 19:01|

За виагру Срочину.

Гость|04.01.2019 19:32|

фамилию спортсмена...??? а так это базуки по пензенски...есть один базуки вселеной.... всё есть..МОЗГОВ НЕТ... СКАЖИ ЛЁША..

Гость|04.01.2019 19:44|

Фамилию казла

Гость|04.01.2019 19:45|

Лучше бы себе синтол в орган заправили чтоб был МИСТЕР-ПЕНЗАЧЛЕН

Гость|04.01.2019 19:55|

Проведите соревнования МЕГАЧЛЕН.

Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
Перейти на эту тему в форуме
 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Наш адрес: 440000, Россия, г. Пенза,
ул. Московская, д.11е.
Тел: (841-2) 200-170.
Факс: (841-2) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: (841-2) 200-155, 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

 