03.01.2019 | 10:09

В среду, 2 января, около 17:00 66-летняя жительница Каменки решила продолжить отмечать наступление нового года, но тратиться на алкоголь не захотела. Вместо этого она попыталась его украсть.

«Находясь на маршруте патрулирования, экипаж группы задержания вневедомственной охраны Росгвардии получил сообщение от дежурного о том, что в магазине в Каменке, на улице Центральной, сработала кнопка тревожной сигнализации», - рассказали ИА «ПензаИнформ» в пресс-службе регионального управления Росгвардии.

Когда стражи порядка прибыли на место, продавцы указали им на женщину, которая, взяв с витрины бутылку дорогой водки, спрятала ее в сумку и намеревалась покинуть магазин.

Росгвардейцы задержали злоумышленницу - жительницу Каменки 1952 года рождения. Совершение ею преступления зафиксировала камера видеонаблюдения.

«Для дальнейшего разбирательства женщину доставили в отдел полиции», - добавили в управлении.