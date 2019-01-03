Пензенское информационное агентство|18+|Четверг|3 янв 2019|11:23
rss PenzaInform в Twitter PenzaInform в FaceBook PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Instagram Яндекс ZEN
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
-6oC
-4oC
Погода | Сегодня | Облачно |
-6oC
-2oC
Завтра | Снег |
  79.46  |  $  69.47

Криминал | Жительнице Каменки не дали отметить праздник краденой водкой

03.01.2019|10:09
Печать

В среду, 2 января, около 17:00 66-летняя жительница Каменки решила продолжить отмечать наступление нового года, но тратиться на алкоголь не захотела. Вместо этого она попыталась его украсть.

«Находясь на маршруте патрулирования, экипаж группы задержания вневедомственной охраны Росгвардии получил сообщение от дежурного о том, что в магазине в Каменке, на улице Центральной, сработала кнопка тревожной сигнализации», - рассказали ИА «ПензаИнформ» в пресс-службе регионального управления Росгвардии.

Когда стражи порядка прибыли на место, продавцы указали им на женщину, которая, взяв с витрины бутылку дорогой водки, спрятала ее в сумку и намеревалась покинуть магазин.

Росгвардейцы задержали злоумышленницу - жительницу Каменки 1952 года рождения. Совершение ею преступления зафиксировала камера видеонаблюдения.

«Для дальнейшего разбирательства женщину доставили в отдел полиции», - добавили в управлении.

0
0
0
0
 
Гость|03.01.2019 10:22|

penzainform.ru писал(a):

отмечать наступление нового года
Отмечают наступление Нового года а не нового года.

Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
Перейти на эту тему в форуме
 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Наш адрес: 440000, Россия, г. Пенза,
ул. Московская, д.11е.
Тел: (841-2) 200-170.
Факс: (841-2) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: (841-2) 200-155, 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

 