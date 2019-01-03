03.01.2019 | 10:59

В Пензе расследуется уголовное дело по факту получения травмы работником ООО «Маслозавод «Пензенский»: мужчина повредил легкое, упав с лестницы.

ЧП произошло еще 30 октября. В маслоэкстракционном цехе 55-летний аппаратчик-экстракторщик выполнял работы на высоте более 1,8 метра.

«В результате допущенных нарушений требований охраны труда он упал с лестницы, получив телесные повреждения в виде закрытой травмы грудной клетки с повреждением легкого, расценивающейся как тяжкий вред здоровью», - сообщила ИА «ПензаИнформ» старший помощник руководителя регионального управления СК РФ Татьяна Махницкая.

По факту ЧП возбуждено уголовное дело. Следователи выясняют все обстоятельства случившегося и работают с ответственными за соблюдение требований охраны труда на маслозаводе.

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