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Криминал | В Пензе аппаратчик-экстракторщик маслозавода повредил легкое на работе

03.01.2019|10:59
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В Пензе расследуется уголовное дело по факту получения травмы работником ООО «Маслозавод «Пензенский»: мужчина повредил легкое, упав с лестницы.

ЧП произошло еще 30 октября. В маслоэкстракционном цехе 55-летний аппаратчик-экстракторщик выполнял работы на высоте более 1,8 метра.

«В результате допущенных нарушений требований охраны труда он упал с лестницы, получив телесные повреждения в виде закрытой травмы грудной клетки с повреждением легкого, расценивающейся как тяжкий вред здоровью», - сообщила ИА «ПензаИнформ» старший помощник руководителя регионального управления СК РФ Татьяна Махницкая.

По факту ЧП возбуждено уголовное дело. Следователи выясняют все обстоятельства случившегося и работают с ответственными за соблюдение требований охраны труда на маслозаводе.

5 сентября в селе Большой Мичкас Нижнеломовского района произошел несчастный случай на производстве. В сельскохозяйственную организацию доставили мобильную зерносушилку и решили ее испытать.

При запуске оборудования произошло разрушение металлического корпуса турбины и лопастей. Пострадали два человека: 35-летнему ведущему инженеру по сервису пензенской организации оторвало ногу, заказчик - 39-летний главный инженер фирмы - получил черепно-мозговую травму.

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