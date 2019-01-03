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Криминал | Иностранка выманила у пензенца деньги на билет и не приехала

03.01.2019|12:03
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27-летний житель Пензы надеялся провести новогодние каникулы с иностранкой, но вместо этого потерял 11 600 рублей.

Обратившись в полицию, мужчина рассказал, что познакомился в девушкой в социальной сети и она представилась как жительница одной из бывших союзных республик. Новая подруга пообещала приехать в Пензу и попросила у горожанина в долг 5 600 рублей - на билет.

Мужчина перевел деньги на указанный девушкой счет, но этого оказалось недостаточно.

«Через некоторое время злоумышленница позвонила и попросила перечислить еще 6 000 рублей, объяснив, что мест в плацкарте не осталось и придется покупать дорогостоящее место в купе», - сообщили ИА «ПензаИнформ» в пресс-службе регионального УМВД России.

Пензенец перевел ей и эту сумму, после чего девушка перестала выходить на связь.

Когда горожанин понял, что его обманули, он пошел в полицию. Там начали проверку по факту мошенничества.

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Гость|03.01.2019 12:19|

Вареник хотел лизнуть?

Гость|03.01.2019 12:29|

Из Зимбабве хотел заказать иностранку. Экзотики захотелось Пензяку.

Гость|03.01.2019 12:31|

Свою шемышайскаю брать нада. Руби сук по себе.

Гость|03.01.2019 12:35|

Да и у меня бывает , думаю в клуб поехать с телочкой познакомиться .!. Не выйдет , шлюху снять. Но потом вздрачну и думаю , вот супер и деньги целы и время сыкономил и возможный гимор предотвратил ) резюмируем —нет бабы , в кулачек

Гость|03.01.2019 12:35|

Вот ему лохматкой по губищам протащили

Гость|03.01.2019 12:44|

Ам хотел лизнуть

Имя: Гость
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