03.01.2019 | 12:03

27-летний житель Пензы надеялся провести новогодние каникулы с иностранкой, но вместо этого потерял 11 600 рублей.

Обратившись в полицию, мужчина рассказал, что познакомился в девушкой в социальной сети и она представилась как жительница одной из бывших союзных республик. Новая подруга пообещала приехать в Пензу и попросила у горожанина в долг 5 600 рублей - на билет.

Мужчина перевел деньги на указанный девушкой счет, но этого оказалось недостаточно.

«Через некоторое время злоумышленница позвонила и попросила перечислить еще 6 000 рублей, объяснив, что мест в плацкарте не осталось и придется покупать дорогостоящее место в купе», - сообщили ИА «ПензаИнформ» в пресс-службе регионального УМВД России.

Пензенец перевел ей и эту сумму, после чего девушка перестала выходить на связь.

Когда горожанин понял, что его обманули, он пошел в полицию. Там начали проверку по факту мошенничества.