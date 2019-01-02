02.01.2019 | 16:02

Расплата за пять дней, проведенных на воле, - два года лишения свободы. Таков приговор суда за побег из исправительного учреждения Пензенской области.

Преступление 26-летний житель Тамбова, отбывавший наказание в колонии-поселении, совершил при следующих обстоятельствах.

«В вечернее время, ближе уже к 10 часам, он находился на рабочем месте (он работал на автомойке, которая располагается на территории колонии). Домыв последнюю машину, он попросил водителя подвезти его до ближайшего магазина и пояснил, что это ему разрешено», - сообщил помощник прокурора Первомайского района г. Пензы Данила Милованов.

Не ведавший о тюремных порядках автомобилист выполнил просьбу преступника: высадил его у магазина. Беглец, опьяненный духом свободы, так и не покинул Пензенскую область.

«Был он обнаружен на территории дачи, которая располагается в Арбековском районе. Проживал он с девушкой на даче», - добавил Данила Милованов.

За предыдущие кражу и грабеж тамбовчанин уже отсидел пять лет, оставалось два года. Теперь их и еще столько же он проведет в колонии строгого режима.