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Криминал | В Пензенской области за побег из колонии мужчине прибавят срок

02.01.2019|16:02
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Расплата за пять дней, проведенных на воле, - два года лишения свободы. Таков приговор суда за побег из исправительного учреждения Пензенской области.

Преступление 26-летний житель Тамбова, отбывавший наказание в колонии-поселении, совершил при следующих обстоятельствах.

«В вечернее время, ближе уже к 10 часам, он находился на рабочем месте (он работал на автомойке, которая располагается на территории колонии). Домыв последнюю машину, он попросил водителя подвезти его до ближайшего магазина и пояснил, что это ему разрешено», - сообщил помощник прокурора Первомайского района г. Пензы Данила Милованов.

Не ведавший о тюремных порядках автомобилист выполнил просьбу преступника: высадил его у магазина. Беглец, опьяненный духом свободы, так и не покинул Пензенскую область.

«Был он обнаружен на территории дачи, которая располагается в Арбековском районе. Проживал он с девушкой на даче», - добавил Данила Милованов.

За предыдущие кражу и грабеж тамбовчанин уже отсидел пять лет, оставалось два года. Теперь их и еще столько же он проведет в колонии строгого режима.

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Гость|02.01.2019 18:48|

Зато 5 дней снегурка с ним была... Романьтизьммм...

Гость|02.01.2019 18:58|

А юноша, на фотографии,-не внучек ли печально известной адвокатессы Миловановой?

Гость|02.01.2019 19:30|

Да,он. А почему печально известная адвокат Милованова?

Гость|02.01.2019 19:51|

Народ теперь что бы подтянуть живот, накачать пресс, убрать бока и сделать тело красивым не нужно сидеть на диетах и заниматься в спортзале! Недавно опробовал уникальный пояс миостимулятор с помощью которого я убрал пузо и накачал пресс, руки и спину всего за две недели не выходя из дома (просто надел и включил). На днях купил пояс девушке, и вышло в 2 раза дешевле чем я брал, советую купить пока такая акция! А вычитал о нем у этого чувака ---- http://gg.gg/moipres

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