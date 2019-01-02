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Криминал | Пензяки накупили в Москве фальшивых пятитысячных по 2 000 руб. за штуку

02.01.2019|16:14
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Фальшивой пятитысячной купюрой пензенец пытался расплатиться в торговом павильоне на улице Красной. Однако сделать это у него не получилось.

«При проведении проверки было установлено, что данный молодой человек к совершению преступления непричастен. О том, что предоставленная купюра является поддельной, ему не было известно», - сообщил старший следователь СЧ СУ УМВД РФ по Пензенской области Андрей Сураев.

А вот те, кто завезли поддельные купюры, прекрасно знали, что делают.

«К совершению преступлений причастны четверо жителей Пензы в возрасте от 22 до 23 лет, один из них ранее привлекался к уголовной ответственности. Они пояснили, что целенаправленно приобрели поддельные купюры достоинством 5 000 рублей на территории города Москвы.

Стоимость одного поддельного банковского билета варьировалась от 2 000 до 2 500 рублей», - добавил Андрей Сураев.

В Пензе такие деньги они использовали не менее шести раз, за что им грозит лишение свободы на срок до восьми лет.

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Гость|02.01.2019 18:58|

я-п коже-бы купил а гдепродают дайте рекламу

Гость|02.01.2019 19:02|

адрес давай

Гость|02.01.2019 19:14|

и я хочу а кредит дают

Гость|02.01.2019 19:16|

8 строгого прикупить желаешь? Хреновый прикуп совершили ребятки. Название одно: не пуганые идиоты.

Гость|02.01.2019 19:19|

единственный реальный способ зароботать в пензе

Гость|02.01.2019 19:28|

напечатою на принтере и продам дёшево

Гость|02.01.2019 19:44|

приобрели поддельные купюры достоинством 5 000 рублей на территории города Москвы.

Дебилы журналистские! Нет такого города Москвы, есть Москва !!!

На территории Москвы. На территории города Москва !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Имя: Гость
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