02.01.2019 | 16:14

Фальшивой пятитысячной купюрой пензенец пытался расплатиться в торговом павильоне на улице Красной. Однако сделать это у него не получилось.

«При проведении проверки было установлено, что данный молодой человек к совершению преступления непричастен. О том, что предоставленная купюра является поддельной, ему не было известно», - сообщил старший следователь СЧ СУ УМВД РФ по Пензенской области Андрей Сураев.

А вот те, кто завезли поддельные купюры, прекрасно знали, что делают.

«К совершению преступлений причастны четверо жителей Пензы в возрасте от 22 до 23 лет, один из них ранее привлекался к уголовной ответственности. Они пояснили, что целенаправленно приобрели поддельные купюры достоинством 5 000 рублей на территории города Москвы.

Стоимость одного поддельного банковского билета варьировалась от 2 000 до 2 500 рублей», - добавил Андрей Сураев.

В Пензе такие деньги они использовали не менее шести раз, за что им грозит лишение свободы на срок до восьми лет.