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Криминал | Пензенец сыграл в викторину в соцсети и остался без денег

02.01.2019|11:16
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63-летний житель Пензы пополнил ряды жертв мошенников. Мужчина поверил, что стал победителем викторины, которая проводится банком.

Обратившись в полицию, горожанин рассказал, что сидел в социальной сети и увидел объявление о викторине. Он ответил на вопросы, «победил», и ему тут же написал неизвестный с просьбой предоставить реквизиты банковской карты для зачисления денежного приза.

Пензенец передал все данные, а потом обнаружил, что денег ему на счет не поступило, зато оттуда исчезли 7 000 рублей.

«По факту мошенничества проводится проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение», - сообщили ИА «ПензаИнформ» в пресс-службе регионального УМВД России.

Полиция еще раз предупреждает жителей области: лица, которые просят передать им сведения о банковских картах, включая номера счетов, пароли, цифровые коды, скорее всего, являются мошенниками.

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Гость|02.01.2019 11:20|

С Новым Лохом!

Гость|02.01.2019 11:45|

Он передал не только реквизиты,но и контрольные коды. Поэтому и спит ели деньги. Не надо код,присланный смс-ой передавать.

Гость|02.01.2019 12:49|

Лох

Гость|02.01.2019 13:08|

С деньгами нужно растоватся легко без стонов.

Имя: Гость
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