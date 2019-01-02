02.01.2019 | 11:16

63-летний житель Пензы пополнил ряды жертв мошенников. Мужчина поверил, что стал победителем викторины, которая проводится банком.

Обратившись в полицию, горожанин рассказал, что сидел в социальной сети и увидел объявление о викторине. Он ответил на вопросы, «победил», и ему тут же написал неизвестный с просьбой предоставить реквизиты банковской карты для зачисления денежного приза.

Пензенец передал все данные, а потом обнаружил, что денег ему на счет не поступило, зато оттуда исчезли 7 000 рублей.

«По факту мошенничества проводится проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение», - сообщили ИА «ПензаИнформ» в пресс-службе регионального УМВД России.

Полиция еще раз предупреждает жителей области: лица, которые просят передать им сведения о банковских картах, включая номера счетов, пароли, цифровые коды, скорее всего, являются мошенниками.