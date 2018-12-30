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Криминал | В Арбекове пензенец пнул в живот женщину в баре

30.12.2018|10:56
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Бойцы Росгвардии задержали 42-летнего жителя Пензы, напавшего на женщину. Инцидент произошел в баре на улице Ладожской ранним утром.

Сотрудники заведения нажали кнопку тревожной сигнализации после того, как в одной из отдыхавших компаний произошел конфликт.

«Изрядно выпив, гражданин начал оскорблять женщину и нецензурно выражаться. Словесная перепалка переросла в драку. Мужчина нанес ей удар по голове и ногой в живот, после чего вырвал из ее рук сотовый телефон», - сообщили ИА «ПензаИнформ» в пресс-службе регионального управления Росгвардии.

Прибыв на место, стражи порядка задержали агрессора, а затем - для дальнейшего разбирательства - доставили в отдел полиции.

В предновогоднее время, когда пензенцы уже начали отмечать праздник, в городских барах участились случаи, требующие вмешательства правоохранителей. Так, в развлекательном заведении на улице Тернопольской у 32-летней женщины украли сумку, где находились 1 600 рублей, паспорт и банковские карты. В баре на Кирова у 20-летней пензячки похитили два телефона.

Источник — фото пресс-службе Управления Росгвардии по Пензенской области
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Гость|30.12.2018 11:22|

нормально, чего, равноправие полов - раз мужиков лупцуют, то и женщин тоже надо

Гость|30.12.2018 11:33|

То окошко камне выбьют,то с кармана что-то вынут,брат сказал:Пойдём в милицию служить.

Гость|30.12.2018 11:38|

penzainform.ru писал(a):

у 20-летней пензячки похитили два телефона.

Два телефона, два магнитофона, две кожаные курки.

Гость|30.12.2018 11:49|

До раннего утра можно нажраться,проспаться и начать сначала.

Гость|30.12.2018 11:58|

penzainform.ru писал(a):

переросла в драку
penzainform.ru писал(a):
Мужчина нанес ей удар по голове и ногой в живот,
Ну и где здесь драка?

Гость|30.12.2018 12:20|

Гость писал(a):

Ну и где здесь драка?

Ну пишут же - произвел насилие против полицейского. Как? Оказывается кода сопротивлялся что бы не повязали зацепил по щеке. Но у нас все скрепные и вроде как должны подставить вторую щеку, ан нет бегут в прокуратуру мол это не издержки профессии и не производственная травма, а именно насилие со стороны пьяного алконафта.

Гость|30.12.2018 12:24|

Наталья "морская пехота" даст отпор любому.

Гость|30.12.2018 12:43|

В этой истории мужика никто не лупцевал! Не хер придумывать!

Гость|30.12.2018 12:45|

penzainform.ru писал(a):

В Арбекове пензенец пнул в живот женщину в баре
Стыд! В АрбековО!

Гость|30.12.2018 12:57|

А почему не написали как она его перед этим избивала?

Гость|30.12.2018 13:05|

А сколько таких пнущих будет в новогоднии выходные по всей области . Резать , душить , калечить , забивать табуретками и лавочками до смерти . Насиловать друг друга воровать друг у друга . Бухайте больше .

Гость|30.12.2018 13:05|

Гость писал(a):

Наталья "морская пехота" даст отпор любому.

Ключевое Даст.

Гость|30.12.2018 13:07|

Гость писал(a):

А сколько таких пнущих будет в новогоднии выходные по всей области . Резать , душить , калечить , забивать табуретками и лавочками до смерти . Насиловать друг друга воровать друг у друга . Бухайте больше .

Вас то что не устраивает. Сам перед боем курантов благословит страну на это.

Гость|30.12.2018 13:11|

Гость писал(a):

А сколько таких пнущих будет в новогоднии выходные по всей области . Резать , душить , калечить , забивать табуретками и лавочками до смерти . Насиловать друг друга воровать друг у друга . Бухайте больше .

Вас то что не устраивает. Сам перед боем курантов благословит страну на это. А вот я, в отличие от вас, жополизов - робингудша. У богатых беру, бедным даю.

Гость|30.12.2018 13:18|

Гость писал(a):

У богатых беру, бедным даю.

После тридцати будешь брать и давать у мусорного бака.

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Имя: Гость
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