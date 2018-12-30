В Арбекове пензенец пнул в живот женщину в баре

30.12.2018 | 10:56

Бойцы Росгвардии задержали 42-летнего жителя Пензы, напавшего на женщину. Инцидент произошел в баре на улице Ладожской ранним утром.

Сотрудники заведения нажали кнопку тревожной сигнализации после того, как в одной из отдыхавших компаний произошел конфликт.

«Изрядно выпив, гражданин начал оскорблять женщину и нецензурно выражаться. Словесная перепалка переросла в драку. Мужчина нанес ей удар по голове и ногой в живот, после чего вырвал из ее рук сотовый телефон», - сообщили ИА «ПензаИнформ» в пресс-службе регионального управления Росгвардии.

Прибыв на место, стражи порядка задержали агрессора, а затем - для дальнейшего разбирательства - доставили в отдел полиции.

В предновогоднее время, когда пензенцы уже начали отмечать праздник, в городских барах участились случаи, требующие вмешательства правоохранителей. Так, в развлекательном заведении на улице Тернопольской у 32-летней женщины украли сумку, где находились 1 600 рублей, паспорт и банковские карты. В баре на Кирова у 20-летней пензячки похитили два телефона.