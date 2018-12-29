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Криминал | Жительница Городища пыталась получить ипотеку по поддельной справке

29.12.2018|15:04
Печать

В Городище 26-летняя местная жительница не смогла получить ипотечный кредит. В подготовленном ею пакете документов оказалась справка по форме 2-НДФЛ с признаками подделки.

Банковский работник обратил внимание на сомнительную печать на документе, которым сельчанка пыталась подтвердить свою платежеспособность.

«По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 327 Уголовного кодекса Российской Федерации, то есть использования заведомо подложного документа», - сообщили ИА «ПензаИнформ» в пресс-службе регионального УМВД России.

Теперь девушке, планирующей приобрести жилье, грозит штраф в размере до 80 000 рублей.

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Гость|29.12.2018 15:28|

Хотела одеть ярмо,а оставляют с голой задницей.

Гость|29.12.2018 16:10|

Гость писал(a):

Хотела одеть ярмо,а оставляют с голой задницей.
Хотела содрать с себя три шкуры, таперя сдерут шесть

Гость|29.12.2018 17:35|

Надо искать городского простака и беремюнеть.

Гость|29.12.2018 19:30|

У городского простака голая жопа,а жилплощадь родителей.

Имя: Гость
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