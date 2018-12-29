29.12.2018 | 15:04

В Городище 26-летняя местная жительница не смогла получить ипотечный кредит. В подготовленном ею пакете документов оказалась справка по форме 2-НДФЛ с признаками подделки.

Банковский работник обратил внимание на сомнительную печать на документе, которым сельчанка пыталась подтвердить свою платежеспособность.

«По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 327 Уголовного кодекса Российской Федерации, то есть использования заведомо подложного документа», - сообщили ИА «ПензаИнформ» в пресс-службе регионального УМВД России.

Теперь девушке, планирующей приобрести жилье, грозит штраф в размере до 80 000 рублей.