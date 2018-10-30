30.10.2018 | 13:19

Наровчатский районный суд вынес приговор местному жителю за причинение смерти по неосторожности.

9 августа 2018 года двое сотрудников фирмы по уборке территорий получили задание очистить автобусные остановки от мусора и травы. Прежде чем приняться за работу, они решили выпить.

Во время импровизированного застолья между собутыльниками то и дело вспыхивала ссора. В конце концов количество перешло в качество: нецензурная брань сменилась рукоприкладством.

Один из мужчин вытащил оскорбившего его сотрудника из служебного автомобиля и толкнул так, что приятель упал и ударился о землю головой. На следующий день он умер в реанимационном отделении Нижнеломовской районной больницы от черепно-мозговой травмы.

При вынесении приговора были учтены смягчающие обстоятельства. В частности, подсудимый - отец маленького ребенка.

«В итоге виновный приговорен к 1 году исправительных работ с удержанием 15% из заработной платы в доход государства. Приговор не вступил в законную силу», - сообщили в пресс-службе Наровчатского районного суда.