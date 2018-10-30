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Криминал | В Пензе мошенники используют историю покалеченной собаки в своих целях

30.10.2018|17:08
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Историей собаки, пострадавшей в результате взрыва петарды в Бессоновском районе, воспользовались мошенники. В полицию с заявлением о краже обратилась пензячка 1998 года рождения.

Девушка рассказала, что в социальной сети нашла объявление о сборе денежных средств на лечение животного и написала о своем желании помочь.

«Пользователь под ником Алина добавила ее в друзья и прислала ей номер банковской карты, на которую необходимо перечислить деньги. Девушка перечислила на нее 1 000 рублей. Затем «Алина» попросила прислать ей код подтверждения операции», - сообщила начальник отдела информации и общественных связей УМВД РФ по области Ольга Евдокимова.

«Она говорит, чтобы эти деньги дошли, нужен код подтверждения. Я вам подтвержу, а вы скажете мне этот код, чтобы я смогла подтвердить, чтобы дошли деньги», - пояснила потерпевшая.

Девушка поняла, что попалась на удочку мошенников, как только получила СМС-сообщение о списании 3 000 рублей. После этого она сразу заблокировала карту.

По данному факту проводится проверка.

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