30.10.2018 | 12:57

В Белинском вынесли приговор бывшему адвокату Пензенской областной коллегии адвокатов и двум его подельникам 35 и 34 лет. Их наказали за пособничество в совершении кражи в особо крупном размере. Третий соучастник 44 лет осужден за организацию хищения.

В период с августа по сентябрь 2016 года адвокат, зная, что один из белинских предпринимателей хранит дома солидную сумму (5 млн рублей), предложил своему 35-летнему знакомому украсть деньги. Он рассказал, когда бизнесмена не будет, и уточнил, что внутри нет охранной сигнализации.

Участвовать в преступлении лично адвокат отказался, но за переданные сведения потребовал выделить ему часть похищенного.

Получив наводку, знакомый связался с 44-летним осужденным, отбывающим наказание в Нижегородской области за серию разбоев, убийств, кражи, умышленное причинение тяжкого вреда здоровью и вреда здоровью средней тяжести. На тот момент его общий срок составлял 25 лет.

«Тот решил организовать совершение данной кражи, для этого связался с не установленными следствием лицами, которые 6 сентября 2016 года встретились с вышеуказанным подельником и 34-летним приятелем последнего, который также согласился выступить в роли пособника.

При встрече мужчины договорились указать не установленным следствием лицам маршрут движения к дому предпринимателя. По пути они созванивались с адвокатом и уточняли, как лучше проехать к жилищу потерпевшего», - сообщила старший помощник руководителя СУ СК России по Пензенской области Татьяна Махницкая.

Неизвестные проникли в дом бизнесмена, взломав окно, и похитили более 1,6 млн рублей, тысячу евро (по курсу ЦБ РФ по состоянию на 6 сентября 2016 года - свыше 70 тысяч рублей), золотые ювелирные изделия на сумму не менее 400 тысяч рублей и газовый пистолет стоимостью около 15 тысяч рублей.

Хозяину был причинен имущественный ущерб более чем на 2 млн 130 тысяч рублей. При этом, по словам адвоката и его подельников, свою долю они от исполнителей так и не получили.

После этого два пособника были задержаны и осуждены за покушение на сбыт наркотиков. В 2018 году установили их причастность к краже из дома предпринимателя. Удалось выйти и на организатора.

В итоге бывшему адвокату назначили наказание в виде 2 лет 7 месяцев колонии общего режима, двум пособникам - 7 лет 6 месяцев колонии особого режима и 6 лет 7 месяцев колонии строгого режима, организатору - по совокупности 25 лет 10 месяцев колонии особого режима.

«Приговор не вступил в законную силу», - резюмировала Татьяна Махницкая.