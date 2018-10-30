30.10.2018 | 10:20

У 20-летней жительницы Пензы, решившей помочь собаке из Бессоновки, в пасть которой положили петарду, украли с карты несколько тысяч рублей.

Девушка увидела информацию о сборе средств для животного в социальной сети, пожалела его и написала в группу, где было размещено объявление. С ней тут же связался пользователь под ником Алина и прислал ей номер карты для перевода денег.

«Девушка осуществила перевод 1 000 рублей. Вслед за этим «Алина» попросила прислать код подтверждения совершенной операции, что потерпевшая и сделала. Через некоторое время девушка обнаружила, что со счета ее банковской карты списаны денежные средства в сумме 3 000 рублей», - сообщили в пресс-службе регионального УМВД России.

Пензячка тут же заблокировала карту и обратилась в полицию. По факту кражи проводится проверка.

Как рассказали в управлении МВД, в последнее время резко возросло число краж с карт жителей Пензы и области, злоумышленники при этом часто выдают себя за сотрудников банков. «Не называйте никому кодов, поступающих в СМС, или цифр на обратной стороне карты. Предупредите своих родственников, коллег и друзей об угрозе и будьте бдительны», - обратились к пензенцам в управлении.

Сообщения о ЧП с собакой появились 18 октября. Пса, о котором идет речь, многие узнали: жители Бессоновки вспомнили, что раньше он был домашним, но хозяева его выгнали. Безобидная и доверчивая собака часто появлялась около местной школы: провожала детей, играла с ними. Многие подкармливали пса. По неподтвержденной информации, петарду ему в пасть положил школьник.

Неравнодушные сельчане приняли решение помочь пострадавшему животному и несколько дней потратили на его поиск и поимку. Вечером 21 октября собаку нашли и доставили в приют «Питомец» в Пензе. Первичный осмотр показал, что у пса, которого назвали Дунканом в честь героя фильма «Горец», черепно-мозговая травма, поражены мягкие ткани и начался некроз, поэтому зашить рану нельзя. Собаке предстоит долгое лечение.

Полиция проводит проверку по данному факту.