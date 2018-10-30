30.10.2018 | 19:28

Где миллион? Ответ на этот вопрос следователи искали почти два года. В 2016-м в Пензенской области была совершена крупная кража: из частного дома злоумышленники похитили большую сумму денег и ювелирные украшения. И вот теперь удалось восстановить картину преступления.

«Двое граждан недавно освободились из мест лишения свободы и обратились к действующему адвокату в городе Белинском за советом, как можно заработать денег», - сообщил старший оперуполномоченный по особо важным делам ОБОП УМВД РФ по области Максим Веселов.

«Адвокат располагал информацией о том, что в доме одного из предпринимателей города Белинского находится крупная сумма денег. Предполагалось, что в доме потерпевшего хранилось не менее пяти миллионов рублей. Также злоумышленник сообщил подельнику сведения о времени отсутствия предпринимателя и неоснащения дома охранной сигнализацией», - отметил зам. руководителя Белинского межрайонного СО СУ СК РФ по области Тофик Карамян.

«Злоумышленники связываются с другим осужденным, который также отбывал наказание в колонии. Он в свою очередь пообещал помощь в организации совершения кражи из домовладения предпринимателя. Для совершения преступления он направил в Белинский район исполнителей», - добавил Максим Веселов.

В результате из дома предпринимателя забрали более 1 500 000 рублей, 1 000 евро и драгоценности на сумму еще около 400 000 рублей.

Решением суда организатор кражи получил 25 лет и 10 месяцев тюрьмы. Его подельники, в том числе и теперь уже бывший адвокат, проведут в заключении меньшие сроки. Следователи же продолжают поиски тех, кто непосредственно воплотил преступный заговор.