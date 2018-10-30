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Криминал | Не отданный вовремя долг привел жителя Каменского района к гибели

30.10.2018|14:36
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1 500 рублей - такую сумму 52-летний житель села Кикино Каменского района занял у своего 39-летнего односельчанина летом этого года, но не сумел вовремя отдать.

Вечером 19 октября займодавец зашел домой к должнику. Там уже находился еще один гость, и все трое принялись за угощение с возлияниями. В застольной беседе сельчанин напомнил о долге. Хозяин в ответ заявил, что денег у него сейчас нет, и пообещал вернуть их позже.

Чтобы заемщик не забыл о своих словах, кредитор нанес ему несколько ударов, в том числе дважды стукнул кулаком по голове. На этом конфликт был исчерпан: мужчины договорились встретиться через пару дней.

21 октября кредитор вновь зашел к должнику и увидел его лежащим на полу без сознания. Он обратился за помощью к соседу, и они вместе вызвали скорую помощь. Однако медицина оказалась бессильна: избитый мужчина скончался на следующий день в одной из пензенских больниц от закрытой черепно-мозговой травмы.

«Подозреваемый задержан и заключен под стражу. Назначены судебно-медицинская, биологическая и судебно-психиатрическая экспертизы. Расследование уголовного дела продолжается», - сообщила старший помощник руководителя Следственного управления СКР по Пензенской области Татьяна Махницкая.

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Гость|30.10.2018 14:52|

Коллектором пойдёт работать после отсидки,если от тубика не сдохнет.

Гость|30.10.2018 15:10|

Гость писал(a):

Коллектором пойдёт работать после отсидки,если от тубика не сдохнет.
плохой из него коллектор - должников жизни лишает, а денег не "выбивает" - не умеет работать.

Гость|30.10.2018 15:32|

За полтора косаря на восемь лет уехать, дэбил деревенский,и полторашку не увидит и дома тоже

Гость|30.10.2018 15:48|

Гость писал(a):

За полтора косаря на восемь лет уехать, дэбил деревенский,и полторашку не увидит и дома тоже
Это вам не Веня и Паша, которые отвлекли пару сотен млн в карман и пошли гулять на свободе.

Гость|30.10.2018 15:53|

Как в чисто татарской деревне могло произойти убийство по синьке???

Имя: Гость
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