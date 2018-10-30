30.10.2018 | 14:36

1 500 рублей - такую сумму 52-летний житель села Кикино Каменского района занял у своего 39-летнего односельчанина летом этого года, но не сумел вовремя отдать.

Вечером 19 октября займодавец зашел домой к должнику. Там уже находился еще один гость, и все трое принялись за угощение с возлияниями. В застольной беседе сельчанин напомнил о долге. Хозяин в ответ заявил, что денег у него сейчас нет, и пообещал вернуть их позже.

Чтобы заемщик не забыл о своих словах, кредитор нанес ему несколько ударов, в том числе дважды стукнул кулаком по голове. На этом конфликт был исчерпан: мужчины договорились встретиться через пару дней.

21 октября кредитор вновь зашел к должнику и увидел его лежащим на полу без сознания. Он обратился за помощью к соседу, и они вместе вызвали скорую помощь. Однако медицина оказалась бессильна: избитый мужчина скончался на следующий день в одной из пензенских больниц от закрытой черепно-мозговой травмы.

«Подозреваемый задержан и заключен под стражу. Назначены судебно-медицинская, биологическая и судебно-психиатрическая экспертизы. Расследование уголовного дела продолжается», - сообщила старший помощник руководителя Следственного управления СКР по Пензенской области Татьяна Махницкая.