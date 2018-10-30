30.10.2018 | 09:23

В областном центре по горячим следам раскрыли кражу имущества с железнодорожной станции Пенза-II. Из помещения компрессорной похитили медные кабели и провода.

Установив точку сбыта краденого неподалеку от места преступления, сотрудники транспортной полиции вышли на предполагаемого злоумышленника. Когда они уже собрались ехать к нему домой, поступил сигнал, что вор снова забрался в компрессорную. Правоохранители быстро прибыли на место и задержали его с поличным.

Наручники надели на неоднократно судимого 27-летнего мужчину, недавно освободившегося из мест лишения свободы. По факту кражи возбуждено два уголовных дела.

«Максимальное наказание - лишение свободы на срок до пяти лет. В отношении обвиняемого избрана мера пресечения - заключение под стражу», - сообщила пресс-секретарь Пензенского ЛО МВД России на транспорте Елена Модякова.