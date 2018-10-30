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Криминал | На станции Пенза-II вора задержали во время расследования кражи

30.10.2018|09:23
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В областном центре по горячим следам раскрыли кражу имущества с железнодорожной станции Пенза-II. Из помещения компрессорной похитили медные кабели и провода.

Установив точку сбыта краденого неподалеку от места преступления, сотрудники транспортной полиции вышли на предполагаемого злоумышленника. Когда они уже собрались ехать к нему домой, поступил сигнал, что вор снова забрался в компрессорную. Правоохранители быстро прибыли на место и задержали его с поличным.

Наручники надели на неоднократно судимого 27-летнего мужчину, недавно освободившегося из мест лишения свободы. По факту кражи возбуждено два уголовных дела.

«Максимальное наказание - лишение свободы на срок до пяти лет. В отношении обвиняемого избрана мера пресечения - заключение под стражу», - сообщила пресс-секретарь Пензенского ЛО МВД России на транспорте Елена Модякова.

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Гость|30.10.2018 09:40|

Вот за каждый хреново построенный дом в Заре давали бы по 5 лет,был бы порядок. Но те ,кто воруют кабели не состоят в правящей партии.

Гость|30.10.2018 10:09|

Они начинают с краж кабеля, а потом уже балатируються в правящие партии.

Гость|30.10.2018 10:22|

Прорабы перестройки?

Гость|30.10.2018 10:34|

Собак воровал я так и не понял?

Имя: Гость
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