В областном центре по горячим следам раскрыли кражу имущества с железнодорожной станции Пенза-II. Из помещения компрессорной похитили медные кабели и провода.
Установив точку сбыта краденного, сотрудники транспортной полиции вышли на предполагаемого преступника. Пока правоохранители были в этой организации, в помещение компрессорной снова забрался вор. На этот раз его задержали с поличным.
Злоумышленником оказался неоднократно судимый 27-летний мужчина, недавно освободившийся из мест лишения свободы.
По факту кражи возбуждено два уголовных дела. Подозреваемому уже предъявлено обвинение.
«Максимальное наказание - лишение свободы на срок до пяти лет. В отношении обвиняемого избрана мера пресечения - заключение под стражу», - сообщила пресс-секретарь Пензенского ЛО МВД России на транспорте Елена Модякова.
Вот за каждый хреново построенный дом в Заре давали бы по 5 лет,был бы порядок. Но те ,кто воруют кабели не состоят в правящей партии.