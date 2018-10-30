30.10.2018 | 09:23

В областном центре по горячим следам раскрыли кражу имущества с железнодорожной станции Пенза-II. Из помещения компрессорной похитили медные кабели и провода.

Установив точку сбыта краденного, сотрудники транспортной полиции вышли на предполагаемого преступника. Пока правоохранители были в этой организации, в помещение компрессорной снова забрался вор. На этот раз его задержали с поличным.

Злоумышленником оказался неоднократно судимый 27-летний мужчина, недавно освободившийся из мест лишения свободы.

По факту кражи возбуждено два уголовных дела. Подозреваемому уже предъявлено обвинение.

«Максимальное наказание - лишение свободы на срок до пяти лет. В отношении обвиняемого избрана мера пресечения - заключение под стражу», - сообщила пресс-секретарь Пензенского ЛО МВД России на транспорте Елена Модякова.