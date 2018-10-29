В Пензенском районе двое разбойников обмотали пенсионерку скотчем

29.10.2018 | 12:33

Два жителя Пензы, одному из которых 36 лет, другому 49, надолго лишатся свободы. Оба они признаны виновными в разбое.

В июле 2018 года приятели решили отнять деньги у пожилой жительницы села Спасско-Александровка Пензенского района, разводившей скот. Они заранее приехали в село, чтобы осмотреть место будущего преступления, и переночевали в машине.

На следующий день разбойники натянули шапки с прорезями для глаз, подкараулили пенсионерку и напали на нее. Они повалили и избили престарелую сельчанку, а затем обмотали ее скотчем и, угрожая ножом, потребовали сообщить, где она хранит деньги.

Напуганная женщина сказала, где лежат ключ от входной двери дома и деньги. Добычей разбойников стали 11 250 рублей, с которыми они скрылись.

«Каждый из соучастников был приговорен к 8 годам колонии особого режима. Подельники сочли наказание слишком суровым и обжаловали приговор. Однако суд апелляционной инстанции оставил его без изменения», - сообщила старший помощник прокурора Пензенской области по взаимодействию со СМИ Светлана Артамонова.