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Криминал | В Пензенском районе двое разбойников обмотали пенсионерку скотчем

29.10.2018|12:33
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Два жителя Пензы, одному из которых 36 лет, другому 49, надолго лишатся свободы. Оба они признаны виновными в разбое.

В июле 2018 года приятели решили отнять деньги у пожилой жительницы села Спасско-Александровка Пензенского района, разводившей скот. Они заранее приехали в село, чтобы осмотреть место будущего преступления, и переночевали в машине.

На следующий день разбойники натянули шапки с прорезями для глаз, подкараулили пенсионерку и напали на нее. Они повалили и избили престарелую сельчанку, а затем обмотали ее скотчем и, угрожая ножом, потребовали сообщить, где она хранит деньги.

Напуганная женщина сказала, где лежат ключ от входной двери дома и деньги. Добычей разбойников стали 11 250 рублей, с которыми они скрылись.

«Каждый из соучастников был приговорен к 8 годам колонии особого режима. Подельники сочли наказание слишком суровым и обжаловали приговор. Однако суд апелляционной инстанции оставил его без изменения», - сообщила старший помощник прокурора Пензенской области по взаимодействию со СМИ Светлана Артамонова.

Источник — фото Pixabay.com
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Гость|29.10.2018 13:00|

penzainform.ru писал(a):

В Пензенском районе двое разбойников обмотали пенсионерку скотчем
Заинтриговали ;)

Гость|29.10.2018 13:22|

цыгане7

Гость|29.10.2018 13:25|

Грабить надо богатых...

Гость|29.10.2018 13:29|

"разбойники" - прямо как в средневековье живем!

Имя: Гость
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