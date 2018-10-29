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Криминал | В Пензе подросток оплатил чужими деньгами заказы в кафе и поездки в такси

29.10.2018|16:24
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17-летний уроженец Русского Камешкира осужден за кражу денег с банковских счетов своего друга и его отца.

22 августа этого года подросток приехал из своего села в Пензу. На улице Московской он через социальную сеть попросил своего приятеля прислать данные его банковской карты, якобы собираясь вернуть долг.

Получив сведения, парень ввел их в интернет-приложение кафе быстрого питания и оплачивал заказы для себя и друзей на суммы от 69 до 596 рублей, а всего - на 3 689 рублей 80 копеек. Кроме того, деньгами с той же карты юный злоумышленник через интернет-приложение расплатился за поездки на такси на сумму 451 руб.

На следующий день подросток вновь написал знакомому: он уверял, что на эту карту вернуть долг не получается и просил сообщить реквизиты другой. Тот прислал данные карты своего отца.

Юный злоумышленник не желал афишировать свою карту при получении наличных и пошел на очередную хитрость. Он познакомился с девушкой и рассказал, что якобы у него нет карты, а друг готов перевести ему деньги. Она позволила воспользоваться своей картой. Подросток перевел девушке с карты отца друга 3 000 рублей, а она сняла эти деньги и отдала ему.

В судебном следствии камешкирец признал кражу денег с банковских карт знакомого и его отца на общую сумму 7 140 рублей 50 копеек.

«Учитывая, что виновный не достиг совершеннолетия, суд назначил ему наказание в виде 1 года лишения свободы условно с испытательным сроком на 1 год 6 месяцев. Также приговором суда удовлетворены иски потерпевших о взыскании ущерба. Приговор в законную силу не вступил», - сообщила старший помощник прокурора Пензенской области по взаимодействию со СМИ Светлана Артамонова.

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Гость|29.10.2018 16:55|

Маленький, хитропопый червь:-)

Гость|29.10.2018 17:10|

Это он по ходу на лавке сидит?

Имя: Гость
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