27.10.2018 | 11:28

В Тамалинском районе сотрудники полиции раскрыли кражу. С соответствующим заявлением в правоохранительные органы обратилась пенсионерка.

Женщина рассказала, что кто-то проник к ней в дом, повредив дверной замок, и похитил два телевизора и три игрушки.

Полицейские установили, что к совершению преступления причастен ранее судимый 33-летний местный житель. Как он намеревался распорядиться украденным имуществом и зачем ему понадобились игрушки, пока неизвестно.

«В отношении него избрана мера пресечения – заключение под стражу. Похищенное изъято. По данному факту проводится проверка», - сообщили в пресс-службе УМВД России по Пензенской области.