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Криминал | В Тамалинском районе у пенсионерки украли три игрушки

27.10.2018|11:28
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В Тамалинском районе сотрудники полиции раскрыли кражу. С соответствующим заявлением в правоохранительные органы обратилась пенсионерка.

Женщина рассказала, что кто-то проник к ней в дом, повредив дверной замок, и похитил два телевизора и три игрушки.

Полицейские установили, что к совершению преступления причастен ранее судимый 33-летний местный житель. Как он намеревался распорядиться украденным имуществом и зачем ему понадобились игрушки, пока неизвестно.

«В отношении него избрана мера пресечения – заключение под стражу. Похищенное изъято. По данному факту проводится проверка», - сообщили в пресс-службе УМВД России по Пензенской области.

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Гость|27.10.2018 12:00|

У сожительницы дети без игрушек плачут.

Гость|27.10.2018 12:23|

Какая прелесть: за 3 игрушки под страду, а за 133 млн под домашний арест и тот отменили. Вот бл...ь справедливость!

Гость|27.10.2018 12:38|

Гость писал(a):

Какая прелесть: за 3 игрушки под страду,

Как не понятно? Рецидив же, может мимо песочницы пройти и опять игрушку украдет. Да и камеру пустуют. Особо опасный.

Имя: Гость
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