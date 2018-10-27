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Криминал | Мокшанцы получили условные сроки за кражу входной двери

27.10.2018|10:36
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Двух жителей Мокшана - 23 и 37 лет - признали виновными в краже группой лиц по предварительному сговору.

В мае мужчины похитили металлическую входную дверь газораспределительного пункта, расположенного в рабочем поселке. Они сдали ее в пункт приема металла.

«Виновным назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 1 год 6 месяцев каждому. Наказание считается условным с испытательным сроком в два года», - сообщили в Мокшанском районном суде.

На днях обсуждался похожий случай. Два жителя села Рамзай Мокшанского района извлекли 123 закладных болта, которые применяют для прикрепления металлических подкладок или рельсов к железобетонным шпалам, и сдали их в металлолом. За совершенное преступление парням предстоит отработать 250 и 350 часов.

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