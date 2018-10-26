26.10.2018 | 18:19

В Заречном суд вынес приговор двум судебным приставам-исполнителям за получение взятки в значительном размере, а также местному жителю - за посредничество во взяточничестве.

Уголовное дело расследовано при взаимодействии следователей регионального Следственного комитета и УФСБ России по Пензенской области.

С января 2018 года у сотрудницы службы судебных приставов Зареченского ГОСП находилось исполнительное производство по взысканию с индивидуального предпринимателя чуть более 250 тысяч рублей. 30 мая она вынесла постановление о запрете на совершение регистрационных действий в отношении 1/2 доли авторемонтного цеха, принадлежащей предпринимателю.

26 июня к сотруднице пристава-исполнителя обратился знакомый, который за 100 тысяч рублей предложил решить вопрос со снятием ограничений. В результате двое судебных приставов-исполнителей согласились на эти условия.

На следующий день одна из приставов-исполнителей вынесла незаконное постановление о снятии запрета на совершение регистрационных действий с недвижимостью бизнесмена. А 20 июля тот же посредник передал 100 тысяч рублей, которые приставы поделили поровну.

Сразу после передачи денег действия всех трех нарушителей закона пресекли сотрудники правоохранительных органов.

Суд приговорил каждую из сотрудниц ФССП к четырем годам лишения свободы в колонии общего режима с лишением права занимать ряд должностей в течение пяти лет. Наказание отсрочено обеим женщинам до достижения их малолетними детьми 14-летнего возраста.

Посреднику назначен штраф в размере 300 тысяч рублей.

«Приговор не вступил в законную силу», - сообщила старший помощник руководителя Следственного управления СК России по Пензенской области Татьяна Махницкая.