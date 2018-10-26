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Криминал | В Пензе вынесут приговор пассажиру поезда, обокравшему соседа по вагону

26.10.2018|09:48
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В Пензе предстанет перед судом 39-летний гражданин, обвиняемый в краже денег у пассажира поезда. Больше года он скрывался от стражей порядка, однако его преступление не останется без наказания.

Летом 2017 года пассажир поезда «Новороссийск - Пермь», проснувшись утром в своем купе, обнаружил, что из кармана шорт, в которых он спал, пропало 98 тысяч рублей. Сообщение об этом поступило в дежурную часть линейного отдела.

«Транспортные полицейские выяснили, что один из пассажиров, ехавший в этом же вагоне, внезапно собрал вещи и вышел на станции Пенза-I. Соседям по купе он сбивчиво объяснил, что якобы решил лететь самолетом, чтобы быстрее добраться домой», - уточнила пресс-секретарь Пензенского ЛО МВД России на транспорте Елена Модякова.

Стражи порядка приступили к розыску подозреваемого. Однако тот не появлялся в своем жилище и не связывался с родственниками. Тем не менее через год его задержали сотрудники транспортной полиции.

Подозреваемый был доставлен в Пензу - по месту совершения преступления. Здесь его ждет скамья подсудимых. Ему грозит до пяти лет лишения свободы, сообщил начальник следственного отдела полковник юстиции Вадим Левашко.

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Гость|26.10.2018 09:59|

А может у него была люлюбоффь с первого взгляда и он сошёл на первой станции?

Имя: Гость
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