26.10.2018 | 09:48

В Пензе предстанет перед судом 39-летний гражданин, обвиняемый в краже денег у пассажира поезда. Больше года он скрывался от стражей порядка, однако его преступление не останется без наказания.

Летом 2017 года пассажир поезда «Новороссийск - Пермь», проснувшись утром в своем купе, обнаружил, что из кармана шорт, в которых он спал, пропало 98 тысяч рублей. Сообщение об этом поступило в дежурную часть линейного отдела.

«Транспортные полицейские выяснили, что один из пассажиров, ехавший в этом же вагоне, внезапно собрал вещи и вышел на станции Пенза-I. Соседям по купе он сбивчиво объяснил, что якобы решил лететь самолетом, чтобы быстрее добраться домой», - уточнила пресс-секретарь Пензенского ЛО МВД России на транспорте Елена Модякова.

Стражи порядка приступили к розыску подозреваемого. Однако тот не появлялся в своем жилище и не связывался с родственниками. Тем не менее через год его задержали сотрудники транспортной полиции.

Подозреваемый был доставлен в Пензу - по месту совершения преступления. Здесь его ждет скамья подсудимых. Ему грозит до пяти лет лишения свободы, сообщил начальник следственного отдела полковник юстиции Вадим Левашко.