26.10.2018 | 17:49

Работник рынка, расположенного в Октябрьском районе в Пензе, получил удар ножом в результате ссоры со своим сотрудником.

Сообщение о драке и поножовщине поступило в отдел полиции № 2. Как выяснилось, конфликт произошел между двумя азербайджанцами из-за денежного долга. Завязалась потасовка, и 29-летний мужчина произнес оскорбление в адрес отца своего 27-летнего оппонента. Не стерпев обиды, парень схватил нож и вонзил его в противника.

«Пострадавший был госпитализирован в медицинское учреждение. Возбуждено уголовное дело. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет», - сообщили в пресс-службе УМВД России по Пензенской области.

Ранее сообщалось о конфликте между уроженцами Азербайджана, трудившимися на рынке в Кузнецке. 57-летний торговец схватил монтировку и несколько раз ударил ею своего коммерческого конкурента.