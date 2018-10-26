Пензенское информационное агентство|18+|Пятница|26 окт 2018|18:39
rss PenzaInform в Twitter PenzaInform в FaceBook PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте Яндекс ZEN
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+2oC
+4oC
Погода | Сегодня | Облачно |
0oC
+5oC
Завтра | Облачно |
  74.67  |  $  65.63
 

Криминал | В Пензе работник рынка жестоко наказал знакомого за оскорбление отца

26.10.2018|17:49
Печать

Работник рынка, расположенного в Октябрьском районе в Пензе, получил удар ножом в результате ссоры со своим сотрудником.

Сообщение о драке и поножовщине поступило в отдел полиции № 2. Как выяснилось, конфликт произошел между двумя азербайджанцами из-за денежного долга. Завязалась потасовка, и 29-летний мужчина произнес оскорбление в адрес отца своего 27-летнего оппонента. Не стерпев обиды, парень схватил нож и вонзил его в противника.

«Пострадавший был госпитализирован в медицинское учреждение. Возбуждено уголовное дело. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет», - сообщили в пресс-службе УМВД России по Пензенской области.

Ранее сообщалось о конфликте между уроженцами Азербайджана, трудившимися на рынке в Кузнецке. 57-летний торговец схватил монтировку и несколько раз ударил ею своего коммерческого конкурента.

Источник — фото Pixabay.com
0
0
0
0
 
Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
 
 
 
 
 
 

Новости по теме

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Наш адрес: 440000, Россия, г. Пенза,
ул. Московская, д.11е.
Тел: (841-2) 200-170.
Факс: (841-2) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: (841-2) 200-155, 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

 