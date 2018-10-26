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Криминал | 26-летний пензенец подозревается сразу в двух грабежах

26.10.2018|13:58
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Пензенские полицейские вместо одного преступления раскрыли сразу два. Их совершение инкриминируется 26-летнему пензенцу.

Мужчина, подозреваемый в грабеже, был заключен под стражу. Пока шло следствие, обнаружилось, что от его рук также пострадала 44-летняя жительница Пензы.

Женщина проходила мимо бара на улице Клары Цеткин, когда к ней подошел незнакомец и потребовал отдать ему деньги и все ценности. Не желая расставаться с имуществом и средствами, пензячка ответила отказом, и разозлившийся парень пустил в ход кулаки. Его добычей стал кошелек с полутора тысячами рублей.

«Преступление квалифицируется как грабеж, совершенный с применением насилия, не опасного для жизни и здоровья. Оно относится к категории тяжких. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до шести лет», - сообщили в пресс-службе УМВД России по Пензенской области.

Источник — фото: пресс-служба УМВД России по Пензенской области
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Гость|26.10.2018 15:05|

penzainform.ru писал(a):

Пензенские полицейские вместо одного преступления раскрыли сразу два.
Какие молодцы.Но аппетит какой то слабый.Надо 10 было раскрывать.

Имя: Гость
Комментарий:

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