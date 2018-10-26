26.10.2018 | 13:58

Пензенские полицейские вместо одного преступления раскрыли сразу два. Их совершение инкриминируется 26-летнему пензенцу.

Мужчина, подозреваемый в грабеже, был заключен под стражу. Пока шло следствие, обнаружилось, что от его рук также пострадала 44-летняя жительница Пензы.

Женщина проходила мимо бара на улице Клары Цеткин, когда к ней подошел незнакомец и потребовал отдать ему деньги и все ценности. Не желая расставаться с имуществом и средствами, пензячка ответила отказом, и разозлившийся парень пустил в ход кулаки. Его добычей стал кошелек с полутора тысячами рублей.

«Преступление квалифицируется как грабеж, совершенный с применением насилия, не опасного для жизни и здоровья. Оно относится к категории тяжких. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до шести лет», - сообщили в пресс-службе УМВД России по Пензенской области.