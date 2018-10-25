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Криминал | В Белинском районе пенсионер хранил дома подаренный ему обрез ружья

25.10.2018|11:27
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61-летнего жителя Белинского района признали виновным в незаконном приобретении и хранении огнестрельного оружия и боеприпасов.

Осенью прошлого года мужчине подарили обрез двуствольного гладкоствольного охотничьего ружья 16-го калибра, переделанный под спортивно-охотничий патрон кольцевого воспламенения калибра 5,6 мм, а также 103 спортивно-охотничьих винтовочных патрона.

Он принес подарок домой, где хранил, не имея на то специального разрешения, вплоть до 15 августа 2018 года, пока ружье не изъяли полицейские.

В итоге пенсионеру назначили наказание в виде семи месяцев лишения свободы условно с испытательным сроком на тот же период, сообщили в Белинском районном суде.

Приговор вступил в силу во вторник, 23 октября.

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