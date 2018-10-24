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Криминал | Мошенница из Владимирской области снимала средства с карт пензенцев

24.10.2018|16:00
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Как минимум шестерых удалось обмануть 22-летней жительнице Владимирской области. Она обвиняется в серии краж с банковских счетов граждан.

Своих жертв злоумышленница находила на сайтах объявлений о продаже одежды, звонила по контактным телефонам и, представляясь работницей комиссионного магазина, изъявляла желание купить товар.

«Чтобы собеседница не продала платье никому другому, предлагала перечислить плату на счет банковской карты. Если потерпевшие соглашались, злоумышленница просила сообщить номер банковской карты и говорила, что перечислит определенную сумму. Затем она перезванивала и сообщала, что платеж не прошел, и под этим предлогом просила передать ей код подтверждения операции, который поступает в форме СМС-сообщения», - сообщила следователь отдела СУ УМВД России по г. Пензы Алена Пинемясова.

Так она получала удаленный доступ к счетам своих жертв, отключала от телефонов потерпевших услугу «Мобильный банк» и беспрепятственно переводила деньги себе.

В одном из случаев женщина, продававшая кадетскую форму, лишилась 352 тысяч рублей.

«Так как у нее не было карты, она хотела заплатить за эту форму через якобы свой расчетный счет, но к этому расчетному счету нужны были все реквизиты моей карты», - поделилась потерпевшая.

Злоумышленнице грозит лишение свободы сроком до шести лет.

Всем, кто пользуется подобными сайтами, полиция напоминает, что для перечисления денег достаточно номера карты, никакие другие данные не требуются.

«Код безопасности, указанный на оборотной стороне, а также пароли и коды подтверждения операций, поступающие в форме СМС-сообщений, передавать посторонним лицам нельзя, иначе это может привести к хищению денежных средств с ваших банковских счетов», - добавила Алена Пинемясова.

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Гость|24.10.2018 19:27|

Тупая женщина. Ну если 350 тысяч рублей лишние и не нужны тому, кто когда-то носил эту кадетскую форму, то пожалуйста.

Имя: Гость
Комментарий:

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