24.10.2018 | 09:13

Два жителя села Рамзай Мокшанского района Пензенской области осуждены за кражу, совершенную группой лиц по предварительному сговору.

Преступление было совершено в июне этого года. Молодые люди решили подзаработать, сдав в пункт приема вторсырья металлолом. Но вместо того, чтобы собирать старые кастрюли, они пошли другим путем - железнодорожным.

Парни вышли на насыпь и принялись извлекать закладные болты, которые применяют для прикрепления металлических подкладок или рельсов к железобетонным шпалам. В общей сложности они похитили 123 болта и сдали их в металлолом.

Как уточнили в пресс-службе Мокшанского районного суда, охотники за метизами действовали на 688 километре перегона Пяша - Рамзай.

Подсудимые, одному из которых 20 лет, другому - 25, полностью согласились с предъявленным обвинением. Суд назначил им наказание в виде в виде 250 и 350 часов обязательных работ.