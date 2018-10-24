Пензенское информационное агентство|18+|Среда|24 окт 2018|10:49
rss PenzaInform в Twitter PenzaInform в FaceBook PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте Яндекс ZEN
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+6oC
+8oC
Погода | Сегодня | Облачно |
+5oC
+10oC
Завтра | Дождь |
  74.86  |  $  65.31
 

Криминал | Молодые жители Рамзая разобрали железную дорогу

24.10.2018|09:13
Печать

Два жителя села Рамзай Мокшанского района Пензенской области осуждены за кражу, совершенную группой лиц по предварительному сговору.

Преступление было совершено в июне этого года. Молодые люди решили подзаработать, сдав в пункт приема вторсырья металлолом. Но вместо того, чтобы собирать старые кастрюли, они пошли другим путем - железнодорожным.

Парни вышли на насыпь и принялись извлекать закладные болты, которые применяют для прикрепления металлических подкладок или рельсов к железобетонным шпалам. В общей сложности они похитили 123 болта и сдали их в металлолом.

Как уточнили в пресс-службе Мокшанского районного суда, охотники за метизами действовали на 688 километре перегона Пяша - Рамзай.

Подсудимые, одному из которых 20 лет, другому - 25, полностью согласились с предъявленным обвинением. Суд назначил им наказание в виде в виде 250 и 350 часов обязательных работ.

Источник — фото Pixabay.com
0
0
0
0
 
Гость|24.10.2018 09:35|

Бизнес по Рамзайски

Гость|24.10.2018 09:40|

зарабатывать как то нужно.

Гость|24.10.2018 09:44|

Кто на грузило,кто на бухло. Классика жанра.

Гость|24.10.2018 09:44|

Ну наконец то до классических царских времён дошли, гаечки с рельс скручивать начали. Толи ещё будет!

Мотто (гость)|24.10.2018 09:49|

Молодым везде у нас дорога (железная)

Старикам везде у нас почёт (на кладбище)...

Гость|24.10.2018 10:13|

Гость писал(a):

зарабатывать как то нужно.
зарабатывать нужно, но только не наживой и кражой. бродяги любители легкой жизни.

Гость|24.10.2018 10:16|

так вот почему Суру через Рузаевку пустили...

Чехов Антон Палыч аплодирует..

Гость|24.10.2018 10:28|

Гость писал(a):

Кто на грузило,кто на бухло. Классика жанра
спасибо, что классик надоумил. парней ли. или этих, из сборщиков лома. есть теперь на кого глобальную вину возложить

Гость|24.10.2018 10:28|

Вот как разкоммнтировались умники хреновы. Извлечь болт с уложенного пути никак невозможно - он вставлен в шпалу снизу.

Значит, обшаривали уложенные в штабеля шпалы, приготовленные для переукладки-ремонта.

Гость|24.10.2018 10:29|

Гость писал(a):

Чехов Антон Палыч аплодирует..
Гость писал(a):
спасибо, что классик надоумил.
Срочно запретить книги А.П. Чехова. Признать их экстримистскими и изъять из магазинов и библиотек!

Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
Перейти на эту тему в форуме
 
 
 
 
 
 

Новости по теме

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Наш адрес: 440000, Россия, г. Пенза,
ул. Московская, д.11е.
Тел: (841-2) 200-170.
Факс: (841-2) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: (841-2) 200-155, 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

 