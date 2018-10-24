Два жителя села Рамзай Мокшанского района Пензенской области осуждены за кражу, совершенную группой лиц по предварительному сговору.
Преступление было совершено в июне этого года. Молодые люди решили подзаработать, сдав в пункт приема вторсырья металлолом. Но вместо того, чтобы собирать старые кастрюли, они пошли другим путем - железнодорожным.
Парни вышли на насыпь и принялись извлекать закладные болты, которые применяют для прикрепления металлических подкладок или рельсов к железобетонным шпалам. В общей сложности они похитили 123 болта и сдали их в металлолом.
Как уточнили в пресс-службе Мокшанского районного суда, охотники за метизами действовали на 688 километре перегона Пяша - Рамзай.
Подсудимые, одному из которых 20 лет, другому - 25, полностью согласились с предъявленным обвинением. Суд назначил им наказание в виде в виде 250 и 350 часов обязательных работ.
Бизнес по Рамзайски