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Криминал | 26-летний пензенец подозревается сразу в двух преступлениях

24.10.2018|10:13
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36-летний житель Пензы был доставлен в больницу с улицы Долгорукова с травмами различной степени тяжести. Медики сообщили в полицию о возможном криминальном их происхождении.

Сотрудники полиции выяснили, что мужчина употреблял спиртное вместе с 26-летним знакомым, ранее судимым. Между собутыльниками возникла ссора, и младший жестоко избил старшего. Согласно заключению врача, здоровью потерпевшего причинен тяжкий вред.

«Также оказалось, что молодой человек причастен еще к одному преступлению - грабежу. Он сознался, что в один из вечеров избил прохожего, отнял у него сотовый телефон и сдал его в ломбард на улице Калинина», - сообщили в пресс-службе УМВД России по Пензенской области.

По фактам умышленного причинения тяжкого вреда здоровью и грабежа возбуждены уголовные дела. Подозреваемый заключен под стражу.

Источник — фото: 58.мвд.рф
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