23.10.2018 | 16:55

Житель Нижнего Ломова стал фигурантом уголовного дела, решив отомстить бывшей жене.

«30-летний мужчина повредил ее Renault Logan. Ранее он уже привлекался к уголовной ответственности», - сообщили в пресс-службе УМВД России по Пензенской области.

Чтобы досадить экс-супруге, злоумышленник, вооружившись камнем, повредил капот автомобиля, крышку багажника, водительскую дверь и стекло задней пассажирской. Женщина обратилась в полицию.

«В отношении нижнеломовца возбудили уголовное дело об умышленном повреждении имущества», - уточнили в УМВД.

В 2017 году житель Пензы сжег автомобиль Skoda Fabia, принадлежавший его экс-возлюбленной. Он сделал это после того, как девушка отказалась от беседы с ним и уехала на такси с другим молодым человеком. Ревнивца приговорили к лишению свободы сроком на один год в колонии-поселении.

В мае текущего года на улице Кижеватова в Пензе подожгли автомобиль Mitsubishi. Подозреваемым по делу стал 35-летний горожанин, бывший муж владелицы.