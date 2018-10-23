Житель Нижнего Ломова стал фигурантом уголовного дела, решив отомстить бывшей жене.
«30-летний мужчина повредил ее Renault Logan. Ранее он уже привлекался к уголовной ответственности», - сообщили в пресс-службе УМВД России по Пензенской области.
Чтобы досадить экс-супруге, злоумышленник, вооружившись камнем, повредил капот автомобиля, крышку багажника, водительскую дверь и стекло задней пассажирской. Женщина обратилась в полицию.
«В отношении нижнеломовца возбудили уголовное дело об умышленном повреждении имущества», - уточнили в УМВД.
В 2017 году житель Пензы сжег автомобиль Skoda Fabia, принадлежавший его экс-возлюбленной. Он сделал это после того, как девушка отказалась от беседы с ним и уехала на такси с другим молодым человеком. Ревнивца приговорили к лишению свободы сроком на один год в колонии-поселении.
В мае текущего года на улице Кижеватова в Пензе подожгли автомобиль Mitsubishi. Подозреваемым по делу стал 35-летний горожанин, бывший муж владелицы.
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