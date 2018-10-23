23.10.2018 | 11:40

В Пензе владелец автомобиля ВАЗ-2109 зеленого цвета не обнаружил свою машину на привычном месте, у дома на улице Одесской, и заявил о ее пропаже в полицию.

Стражи порядка установили подозреваемых в краже транспортного средства. Ими оказались два подростка, одному из которых 17 лет, другому - 13. Оба они состоят на учете в подразделении по делам несовершеннолетних.

Один из подозреваемых дал признательные показания. Возбуждено уголовное дело.

«Установлено, что подростки также пытались в ночное время совершить угон автомобиля ВАЗ-2109 красного цвета около дома на ул. Минской. По данному факту проводится проверка», - сообщили в пресс-службе УМВД России по Пензенской области.