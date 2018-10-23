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Криминал | В Пензе два подростка не смогли угнать красную «девятку» и уехали на зеленой

23.10.2018|11:40
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В Пензе владелец автомобиля ВАЗ-2109 зеленого цвета не обнаружил свою машину на привычном месте, у дома на улице Одесской, и заявил о ее пропаже в полицию.

Стражи порядка установили подозреваемых в краже транспортного средства. Ими оказались два подростка, одному из которых 17 лет, другому - 13. Оба они состоят на учете в подразделении по делам несовершеннолетних.

Один из подозреваемых дал признательные показания. Возбуждено уголовное дело.

«Установлено, что подростки также пытались в ночное время совершить угон автомобиля ВАЗ-2109 красного цвета около дома на ул. Минской. По данному факту проводится проверка», - сообщили в пресс-службе УМВД России по Пензенской области.

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Гость|23.10.2018 12:05|

Очень жаль пацанов.Творческие ранимые личности Хотели на красной, но вынуждены были ехать на этой безвкусной зелёной...Фу. Аж противно

Гость|23.10.2018 12:22|

цвет машины на вторичке не выбирают. Главное чтоб движок и ходовая были в норме.

Гость|23.10.2018 12:25|

Раньше для таких любителей погонять бесплатно, были секции и клубы картинга,ну и ДОСААФ.

Гость|23.10.2018 12:30|

Гость писал(a):

Раньше для таких любителей погонять бесплатно, были секции и клубы картинга,ну и ДОСААФ.
Точно, а еще у каждого (в сёлах, по крайней мере) пацана были сначала велосипеды, потом - мопеды, затем - мотоциклы.

Имя: Гость
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