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Криминал | В Пензе девушка лишилась 11 500 рублей при продаже детского столика

23.10.2018|17:06
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Девушка разместила объявление о продаже детского столика для кормления за 3 500 рублей в сети Интернет. Покупательница нашлась сразу, торговаться не стала, обещала забрать товар с помощью курьера, а деньги перечислить на банковскую карту.

«Для осуществления перевода заявительница с супругом проследовали в отделение банка, где, воспользовавшись банкоматом и следуя инструкциям потенциальной покупательницы, заявительница сняла с банковской карты супруга денежные средства в сумме 11 500 рублей, затем перевела их на неизвестный абонентский номер», - сообщила дознаватель отделения дознания ОП № 3 УМВД России по г. Пензе Ирина Бондарева.

Подозрения у потерпевшей возникли, когда покупательница по телефону попросила снять сначала одну сумму, потом вторую. Но неизвестная оказалась убедительной.

«Она мне говорит: «Это нужно для произведения операции, и сейчас вам все вернется плюс мои деньги, которые я вам должна за стол». Она кричала, так быстро все говорила: «Девушка, давайте быстрее, иначе сейчас все деньги сгорят, которые вы внесли!» Ну, я вставила и внесла», - рассказала потерпевшая.

На помощь пришел супруг, но с ним неизвестная разговаривать не стала, отключила телефон. Ее личность устанавливается.

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