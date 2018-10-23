Пензенское информационное агентство|18+|Вторник|23 окт 2018|15:48
rss PenzaInform в Twitter PenzaInform в FaceBook PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте Яндекс ZEN
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+7oC
+9oC
Погода | Сегодня | Ливень |
+4oC
+11oC
Завтра | Ливень |
  74.86  |  $  65.31
 

Криминал | Пензенец распространил в Интернете интимные фото своей знакомой

23.10.2018|14:03
Печать

Пикантные фотографии жительницы Пензы появились в Интернете без ее ведома после того, как она разорвала отношения со своим бойфрендом. Рассматривать картинки в подробностях могли все желающие. Женщина обратилась в правоохранительные органы.

«По данным следствия, с 15 по 17 мая 49-летний пензенец, находясь по месту своего жительства, используя мобильный телефон с доступом к сети Интернет, в одной из социальных сетей умышленно распространил фото интимного содержания с изображением своей близкой знакомой. Фото были доступны для просмотра неопределенному кругу пользователей. Тем самым подозреваемый нарушил неприкосновенность частной жизни потерпевшей», - сообщила старший помощник руководителя Следственного управления СК России по Пензенской области Татьяна Махницкая.

По факту неприкосновенности частной жизни возбуждено уголовное дело. Устанавливаются все обстоятельства совершенного преступления.

Источник — фото Pixabay.com
0
0
0
0
 
Гость|23.10.2018 14:24|

Видел я эти фотки. Нового ничего не показал.

Гость|23.10.2018 14:27|

а где фото-то?

Гость|23.10.2018 14:33|

Тема сисек не раскрыта.

Гость|23.10.2018 14:37|

penzainform.ru писал(a):

умышленно распространил фото интимного содержания с изображением своей близкой знакомой. Фото были доступны для просмотра неопределенному кругу пользователей.
Где посмотреть фото )))

Гость|23.10.2018 14:37|

Гость писал(a):

Тема сисек не раскрыта.
да там их и нет особо,так.... припухлости.мочегонное выпьет и те спадут.

Гость|23.10.2018 14:43|

Фото в студию!

Гость|23.10.2018 14:43|

Гость писал(a):

Фото в студию!
Верно, может мужика зря осудили,

Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
Перейти на эту тему в форуме
 
 
 
 
 
 

Новости по теме

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Наш адрес: 440000, Россия, г. Пенза,
ул. Московская, д.11е.
Тел: (841-2) 200-170.
Факс: (841-2) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: (841-2) 200-155, 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

 