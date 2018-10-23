23.10.2018 | 14:03

Пикантные фотографии жительницы Пензы появились в Интернете без ее ведома после того, как она разорвала отношения со своим бойфрендом. Рассматривать картинки в подробностях могли все желающие. Женщина обратилась в правоохранительные органы.

«По данным следствия, с 15 по 17 мая 49-летний пензенец, находясь по месту своего жительства, используя мобильный телефон с доступом к сети Интернет, в одной из социальных сетей умышленно распространил фото интимного содержания с изображением своей близкой знакомой. Фото были доступны для просмотра неопределенному кругу пользователей. Тем самым подозреваемый нарушил неприкосновенность частной жизни потерпевшей», - сообщила старший помощник руководителя Следственного управления СК России по Пензенской области Татьяна Махницкая.

По факту неприкосновенности частной жизни возбуждено уголовное дело. Устанавливаются все обстоятельства совершенного преступления.