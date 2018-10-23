23.10.2018 | 10:12

Четверо жителей Каменского района за одну ночь совершили целую серию краж. Их вину признал суд.

Первое преступление совершили два брата, ранее судимые за кражи, и их друг. В ночь с 6 на 7 февраля этого года они приехали к почте в селе Покровская Арчада. Водитель остался в салоне, а двое воров гвоздодерами вырвали решетку на окне, разобрали раму и залезли в помещение. Оттуда они вынесли лотерейные билеты, продукты и другие товары, ущерб, причиненный региональному управлению ФПС, составил 19 346 рублей. Кроме того, воры нашли и наличные деньги - они забрали 15 500 рублей, принадлежавшие начальнику отделения.

Следующие преступления злоумышленники совершили уже вчетвером, к ним присоединился еще один приятель. В ту же ночь они приехали в село Кирово Сердобского района, взломали дверь магазина и украли деньги, продукты, хозяйственные товары. Ущерб, причиненный владелице торговой точки, составил 34 208 рублей. Также они взяли 8 506 рублей, принадлежащие продавщице.

После магазина настала очередь почтового отделения в том же селе. Оттуда воры вынесли товары на 6 199 рублей.

Подсудимые признали вину. Суд учел все смягчающие обстоятельство, в том числе и добровольное возмещение ущерба потерпевшим.

В итоге братья, одному из которых 28 лет, другому 22, проведут в колонии общего режима 2 года 6 месяцев. Их 23-летний приятель отправится на 2 года в колонию-поселение, а 28-летний подельник будет в течение 1 года и 10 месяцев трудиться на исправительных работах, перечисляя 15% зарплаты в доход государства.

«Трое осужденных подали апелляционные жалобы. Судебная коллегия по уголовным делам оставила их без удовлетворения. Приговор вступил в законную силу 17 октября 2018 года», - сообщили в пресс-службе Пензенского областного суда.