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Криминал | В Пензе ищут очевидцев апрельского ДТП с погоней на ул. Калинина

22.10.2018|16:47
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В Пензе следователи разыскивают очевидцев превышения должностных полномочий инспекторами ГИБДД в отношении 41-летнего горожанина.

26 апреля на пересечении улиц Калинина и Красная Горка, неподалеку от ТЦ «Южный», произошло ДТП: пьяный автолюбитель на «Ладе-Калине» сшиб дорожный знак «Пешеходный переход». Никто не пострадал.

Аварии предшествовала погоня. Сотрудники ГИБДД обратили внимание на «Калину» на улице Салтыкова-Щедрина и потребовали от водителя остановиться. Однако тот не подчинился и попытался скрыться.

Инспекторы ДПС начали преследование автомобиля, и его водитель, уходя от погони, не справился с управлением и врезался в дорожный знак. Даже после аварии он отказался добровольно выполнять законные требования стражей порядка и выказал намерение уехать.

Полицейским пришлось принять меры к задержанию водителя. Мужчина заявил, что в процессе его ударили.

«По имеющейся информации, в момент задержания правонарушителя сотрудниками полиции вокруг находилось несколько гражданских лиц. В настоящее время следователи устанавливают обстоятельства произошедшего», - сообщила старший помощник руководителя СУ СК РФ по Пензенской области Татьяна Махницкая.

Очевидцев просят обратиться в следственный отдел по Первомайскому району или следственное управление по телефонам: 56-61-05, 36-17-02.

Источник — фото Максима Яроша
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Гость|22.10.2018 17:28|

О каком превышении речь? Они потенциального убийцу задержали, им премию выдать нужно.

Гость|22.10.2018 17:35|

надеюсь СК не найдет доказательств превышения полномочий против алко-драйвера

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