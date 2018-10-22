22.10.2018 | 16:47

В Пензе следователи разыскивают очевидцев превышения должностных полномочий инспекторами ГИБДД в отношении 41-летнего горожанина.

26 апреля на пересечении улиц Калинина и Красная Горка, неподалеку от ТЦ «Южный», произошло ДТП: пьяный автолюбитель на «Ладе-Калине» сшиб дорожный знак «Пешеходный переход». Никто не пострадал.

Аварии предшествовала погоня. Сотрудники ГИБДД обратили внимание на «Калину» на улице Салтыкова-Щедрина и потребовали от водителя остановиться. Однако тот не подчинился и попытался скрыться.

Инспекторы ДПС начали преследование автомобиля, и его водитель, уходя от погони, не справился с управлением и врезался в дорожный знак. Даже после аварии он отказался добровольно выполнять законные требования стражей порядка и выказал намерение уехать.

Полицейским пришлось принять меры к задержанию водителя. Мужчина заявил, что в процессе его ударили.

«По имеющейся информации, в момент задержания правонарушителя сотрудниками полиции вокруг находилось несколько гражданских лиц. В настоящее время следователи устанавливают обстоятельства произошедшего», - сообщила старший помощник руководителя СУ СК РФ по Пензенской области Татьяна Махницкая.

Очевидцев просят обратиться в следственный отдел по Первомайскому району или следственное управление по телефонам: 56-61-05, 36-17-02.